Ordu büyükşehir başkanı Güler ASELSAN'da yerli teknolojinin önemini vurguladı

Güler'in ASELSAN ziyareti

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, ASELSAN'ı ziyaret ederek Genel Müdür Ahmet Akyol ile bir araya geldi. Ziyarette kurumun yürüttüğü çalışmalar ve geleceğe yönelik hedefler değerlendirildi. Güler, bir mühendis olarak kurumun teknoloji ve mühendislik birikimini önemli bir başarı hikayesi olarak niteledi.

Mühendis bakışı:

"Bir mühendis olarak, Türkiye’nin kendi teknolojisini geliştirme yolunda nereden nereye geldiğini görmek benim için her zaman ayrı bir anlam taşıyor. ASELSAN Genel Müdürümüz Sayın Ahmet Akyol ile bir araya gelerek devam eden çalışmaları ve geleceğe yönelik hedefleri konuştuk. Sayın Akyol’un mühendislik birikimi, çalışma disiplini ve ASELSAN’ın geleceğine yönelik yaklaşımını son derece kıymetli buluyorum."

Ülke için teknoloji vurgusu:

Güler, Türkiye’nin savunma sanayisinde ulaştığı seviyenin büyük bir emeğin sonucu olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "Dün hayalini kurduğumuz pek çok teknolojiyi bugün kendi imkânlarımızla geliştiriyoruz. Başta Sayın Ahmet Akyol olmak üzere, bu büyük emeğin parçası olan tüm ASELSAN ailesine teşekkür ediyorum. Türkiye artık teknolojiyi yalnızca takip eden değil, geliştiren ve dünyaya sunan bir ülke"

Ziyarette Güler, ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol’un mühendislik birikimi ve çalışma disiplinini takdir ederek, kurumun geleceğe yönelik çalışmalarına destek mesajı verdi ve ASELSAN ailesine katkıları için teşekkür etti.

GÜLER, ASELSAN GENEL MÜDÜRÜ AHMET AKYOL'UN MÜHENDİSLİK BİRİKİMİ VE ÇALIŞMA DİSİPLİNİNİ DE TAKDİR ETTİĞİNİ BELİRTEREK, ASELSAN AİLESİNE KATKILARINDAN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ.