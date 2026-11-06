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Biçerdöverün Menderes'te bulunması Afyonkarahisar cinayetlerine yeni soru işaretleri ekledi

Afyonkarahisar'daki 8 ölümlü saldırının çıkış nedeni olduğu iddia edilen biçerdöver, İzmir Menderes'te bulundu; haziranda yanan makine kullanılamaz halde.

GİRİŞ: 06 Kasım 2026 - 17:29

GÜNCELLEME: 06 Kasım 2026 - 17:31

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Biçerdöverün Menderes'te bulunması Afyonkarahisar cinayetlerine yeni soru işaretleri ekledi

Olayın merkezindeki makine ve İzmir'deki tespit:

Afyonkarahisar'da 8 kişinin yaşamını yitirdiği olayların çıkış nedeni olarak gösterilen biçerdöver, İzmir'in Menderes ilçesi Tekeli Atatürk Mahallesi'nde bulundu. Yapılan ilk incelemede, biçerdöverin geçtiğimiz haziran ayında tarlada çıkan yangında ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Makinenin bulunması, soruşturmanın seyrine dair yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Olayla ilgili jandarmaya ifade veren şüpheli Arif Sefa Özdemir, makine alım-satımına ve yanan araca ilişkin ayrıntılar aktardı.

Tarafların iddiaları ve jandarma ifadesi:

Özdemir, ifadesinde geçen yıl Ahmet Uzel'den 40 bin Euro karşılığında biçerdöver aldığını, makineyle Manisa ve İzmir çevresinde çalıştığını anlattı. Ancak biçerdöver, tarlada çıkan yangında kullanılamaz hale geldiğini; bu olayın ardından Uzel ile aralarında anlaşmazlık doğduğunu söyledi.

Şüphelinin beyanına göre Uzel, geçtiğimiz hafta kendisiyle görüşerek biçerdöverden kalan 11 bin Euro alacağını talep etti. Özdemir ise borcunun 4 bin Euro olduğunu ve kısa süre içinde ödeyeceğini belirtti. Taraflar arasında borç tutarı nedeniyle başlayan anlaşmazlık, telefonda karşılıklı küfür ve tehditlere dönüştü.

Olay günü ve cinayetlerin gelişimi:

İddialara göre, Özdemir olay günü ödeme yapmak üzere Ahmet Uzel'i Afyonkarahisar'a davet etti. Uzel, yanında Bekir ve Noman Toprak'ı da alarak kente geldi. Tarafların Ayazini köyü çıkışında buluşmasının ardından çıkan tartışma sonrası Özdemir'in beraberinde getirdiği pompalı tüfekle ateş açması sonucu üç kişi yaşamını yitirdi.

Daha sonra olay yerinden ayrılan Özdemir'in güzergahı üzerinde karşılaştığı diğer kişileri araçlarını gasp etmek amacıyla hedef aldığı iddia edildi. Soruşturma sürüyor ve jandarma olayın farklı aşamalarına ilişkin delil ve ifadeleri değerlendiriyor.

Köydeki tepkiler ve yardım hikâyesi:

Biçerdöverin bulunduğu Tekeli Atatürk Mahallesi muhtarı Osman Kavlagan, Özdemir'in olaydan bir gün önce kendisini aradığını ve yaklaşık 9 dakika görüştüklerini aktardı. Kavlagan, görüşmede Özdemir'in "Muhtarım, var mı canını sıkan? Herhangi bir sıkıntı, benlik bir şey var mı?" diye sorduğunu, ardından "Bana çok iyi emeğin geçti, hakkını helal et" dediğini ifade etti.

Muhtar Kavlagan, biçerdöverin yangından sonra köylüler tarafından traktörle ovadan getirildiğini, köylülerin ve esnafın desteğiyle Özdemir için yaklaşık 50 bin TL yardım toplandığını söyledi. Yardımın; lastikçi, yağcı, parçacı ve mazotçu gibi kişilerden geldiğini belirtti.

Tarlanın sahibi Ahmet Gök ise biçerdöverin hasat sırasında yandığını, tarlasının ve ürününün de zarar gördüğünü anlattı ve "Sonradan yardım ettiğim için pişman oldum" ifadelerini kullandı. Gök, tarlaları ve mahsulleri zarar görmesine rağmen şikayetçi olmadıklarını vurguladı.

Soruşturma ve olayla ilgili tespitler devam ederken, bulunan makinenin yangın hasarı, taraflar arasındaki borç iddiaları ve köydeki yardım süreci olayın çözümünde kilit rol oynuyor. Jandarma, ifadeler ve fiziksel deliller ışığında olayın tüm yönlerini aydınlatmaya çalışıyor.

OLAYDAN ÖNCE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ZANLININ İLETİŞİME GEÇTİĞİ MUHTAR OSMAN KAVLAGAN, &quot;BENİ...

OLAYDAN ÖNCE SALDIRIYI GERÇEKLEŞTİREN ZANLININ İLETİŞİME GEÇTİĞİ MUHTAR OSMAN KAVLAGAN, "BENİ ARADI. 9 DAKİKA GÖRÜŞMÜŞÜZ. ‘MUHTARIM, VAR MI CANINI SIKAN?' HERHANGİ BİR SIKINTI, BENLİK BİR ŞEY VAR MI?' BANA ÇOK İYİ EMEĞİN GEÇTİ, HAKKINI HELAL ET' DİYE KONUŞTU" DEDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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