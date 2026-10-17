Biga'da gece yarısı hurda dükkanında çıkan yangın itfaiyeyi alarma geçirdi

Biga sanayi sitesinde hurda dükkanında yangın çıktı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde, sanayi sitesindeki bir hurda dükkanında gece saatlerinde yangın çıktı. Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında gerçekleşti ve ihbar üzerine bölgeye polis ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve söndürme çalışmaları:

İtfaiye ekiplerinin yönlendirdiği çalışmayla alevler kısa sürede kontrol altına alındı ve yangın büyümeden söndürüldü. Müdahalenin hızlı ve koordineli olması, komşu iş yerlerine sıçrama riskini azalttı.

Olayla ilgili soruşturma ve güvenlik uyarıları:

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için olay yerinde inceleme başlattı. Hurda depolama ve satışı yapılan iş yerlerinde kıvılcım, elektrik kaynaklı arıza veya yanlış depolama gibi faktörlerin yangın riskini artırdığı uzmanlarca sıkça vurgulanıyor. Bu tür iş yerlerinde alınabilecek önlemler arasında düzenli elektrik kontrolleri, yanıcı maddelerin ayrı ve güvenli depolanması ile erken uyarı sistemlerinin bulunması yer alıyor.

Biga ilçesi sanayi sitesindeki yangınla ilgili resmi açıklamalar ve polis incelemesinin sonuçları bekleniyor.

ÇANAKKALE’NİN BİGA İLÇESİNDE SANAYİDE HURDA DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN İTFİAYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ.