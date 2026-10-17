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sel sonrası müdahalede 60 binin üzerinde personel ve gönüllü sahada

AFAD, sel ve su baskınlarına müdahalede ülke genelinde 60.395 personel, 1.060 gönüllü ve 8.927 araçla görev yaptığını duyurdu.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 01:09

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EDİTÖR: Murat Öztürk

sel sonrası müdahalede 60 binin üzerinde personel ve gönüllü sahada

afad açıklaması:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada, ülke genelinde etkili olan yoğun ve şiddetli yağışların ardından yürütülen müdahale çalışmalarının koordinasyonunu üstlendiğini bildirdi. Paylaşımda, müdahale faaliyetlerinde 60.395 personel, 1.060 AFAD gönüllüsü ve 8.927 araç ile görev yapıldığı kaydedildi.

saha çalışmaları ve yürütülen faaliyetler:

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalar arasında arama kurtarma, tahliye, beslenme, barınma, temizlik ile hasar ve zarar tespit faaliyetleri ön plana çıkıyor. Kurum, cadde, sokak ve iş yerlerinin temizliği başta olmak üzere sahada gönüllülerin de aktif rol aldığını; tüm kurum ve ekiplerin aralıksız çalıştığını vurguladı.

uyarılar, taziyeler ve teşekkür:

AFAD paylaşımında olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilenirken, etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Kurum ayrıca vatandaşlardan devam eden meteorolojik bilgilendirmeleri takip etmelerini, yetkili mercilerce yapılan uyarılara uymalarını ve alınan tedbirlere riayet etmelerini önemle rica etti. Sahada görev yapan ekiplere ise millet adına teşekkür edildi.

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) TARAFINDAN, &quot;ÜLKE GENELİNDE MÜDAHALE ÇALIŞMALARINDA...

AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI (AFAD) TARAFINDAN, "ÜLKE GENELİNDE MÜDAHALE ÇALIŞMALARINDA 60 BİN 395 PERSONEL VE 1060 AFAD GÖNÜLLÜSÜ İLE 8.927 ARAÇ GÖREV YAPMAKTADIR" DENİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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