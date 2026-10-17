Samsun'da çevre yolunda savrulan otomobil orta refüje çıkarak iki kişiyi yaraladı

Samsun Canik'te trafik kazası

Samsun'un Canik ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen kazada, yoldan çıkan bir otomobilin savrularak orta refüje çıkması sonucu iki kişi yaralandı. Olay, çevredeki sürücüler ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle sağlık ve emniyet birimlerine bildirildi.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kaza, Yavuz Selim Mahallesi Çevre Yolu üzerinde saat 22.15 sıralarında gerçekleşti. Ordu'nun Ünye ilçesinden İzmir'e giden, sürücü Cihan Koç yönetimindeki 52 TS 440 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çıktı.

Yaralılar ve soruşturma:

Kazada sürücü Cihan Koç ile araçta bulunan Mehtap Koç yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olay yerinde trafik yönünden değerlendirme yapıyor.

SAMSUN’DA YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLİN SAVRULARAK ORTA REFÜJE ÇIKMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.