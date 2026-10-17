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Karaman'da Alparslan Türkeş Parkı'nda bıçaklı saldırı: iki 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Alparslan Türkeş Parkı'nda çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki iki genç ağır yaralandı; kaçan 15 yaşındaki şüpheli Yunus timlerince kısa sürede yakalandı.

GİRİŞ: 17 Ekim 2026 - 01:04

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Karaman'da Alparslan Türkeş Parkı'nda bıçaklı saldırı: iki 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Olayın ayrıntıları:

Karaman'ın Ahiosman Mahallesi'nde bulunan Alparslan Türkeş Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olayda İ.Ç. (17) ve Ü.M. (17) vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralıların tedavisi:

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan iki çocuğun da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Şüphelinin yakalanması ve soruşturma:

Olay yerinden kaçan E.Ü. (15) ise Yunus timleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri kavganın yaşandığı parkta inceleme yaptı ve olay yeri inceleme ekipleri delil topladı.

Soruşturma kapsamında adli ve idari işlemlerin sürdüğü, yetkililerin olayın nedenini ve gelişimini araştırdığı aktarıldı.

KARAMAN’DA PARKTA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 17 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI. OLAYIN ARDINDAN KAÇAN...

KARAMAN’DA PARKTA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGADA 17 YAŞINDAKİ 2 ÇOCUK AĞIR YARALANDI. OLAYIN ARDINDAN KAÇAN 15 YAŞINDAKİ ŞÜPHELİ, YUNUS TİMLERİ TARAFINDAN KISA SÜREDE YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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