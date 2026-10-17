Milyarlık bahis şebekesinin para aklama ağı deşifre edildi

Operasyonun detayları:

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, il emniyet müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı baskınlarla yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığı şebekenin çarkı çözüldü. Soruşturmada örgütün banka hesapları ve kripto para platformları üzerinden yoğun bir para trafiği oluşturduğu belirlendi.

Hakimlik işlemleri sonucunda adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 11 kişi tutuklandı; 3 kişi için konutu terk etmeme (ev hapsi), 4 kişi için ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Soruşturma kapsamında şüphelilerin hesaplarına ve mal varlıklarına el koyma tedbirleri getirildi.

Örgütün para aklama yöntemi:

Soruşturmada, örgütün kamuoyunda "panel" olarak bilinen sistemler aracılığıyla üçüncü kişilere ait kişisel verileri ele geçirip, bu verilerle kişilerin haberi dışında gerçeğe aykırı beyanlarla banka hesapları açtırdığı tespit edildi. Açılan bu hesapların bahis gelirlerini toplamak ve transfer etmek için kullanıldığı, elde edilen gelirin kripto platformlarına aktarılarak gizlendiği belirlendi.

MASAK ve BTK raporları ile HTS kayıtlarının değerlendirilmesi sonucu örgütün 2021-2025 dönemindeki mali işlem hacminin 1 milyar 219 milyon 242 bin 883 lira 16 kuruş düzeyinde olduğu saptandı. Örgütün gelirleri üzerinden şüpheliler ve yakınları adına taşınır ve taşınmaz edinilerek kaynağın gizlenmeye çalışıldığı da soruşturma bulguları arasında yer aldı.

Soruşturma süreci ve gözaltılar:

Soruşturma dosyasında B.H.'nin panelin sahibi ve örgüt lideri, A.Z.G.'nin panel ortağı ve karar mekanizmasında yer alan isim, A.B.E.'nin panel yönetiminden sorumlu kişi olduğu; A.T. ve İ.E.K.'nin ise mali işleyiş ve para transferlerini yönettiği değerlendirildi. Diğer şüphelilerin üçüncü kişiler adına banka ve ticari hesaplar açtırmak suretiyle örgüte destek verdikleri kaydedildi.

İncelemeler sonucunda Kırıkkale merkezli Ankara, İzmir, İstanbul, Kocaeli, Antalya, Elazığ ve Kayseri'de toplam 27 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi; hakkında işlem başlatılan 21 şüpheliden 18'i yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 12 araç ve 8 taşınmaz hakkında el koyma kararı alındı.

Soruşturma, ele geçirilen delillerin değerlendirilmesi ve adli süreçlerin devamı ile sürüyor. Savcılık ve emniyet ekipleri, banka ve ödeme kuruluşlarındaki hesaplara yönelik tedbirlerin yanı sıra elde edilen dijital deliller üzerinden incelemeleri derinleştiriyor.

KIRIKKALE MERKEZLİ 8 İLDE DÜZENLENEN OPERASYONDA, YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİNİ BAŞKALARI ADINA AÇILAN BANKA HESAPLARI VE KRİPTO PARA PLATFORMLARI ÜZERİNDEN AKLADIKLARI BELİRLENEN SUÇ ÖRGÜTÜNÜN 1 MİLYAR 219 MİLYON LİRAYI AŞAN PARA TRAFİĞİ DEŞİFRE EDİLDİ. ÖRGÜTÜN YAPILANMASI VE PARA AKLAMA YÖNTEMLERİNİN ORTAYA ÇIKARILDIĞI SORUŞTURMADA, ADLİYEYE SEVK EDİLEN 18 ŞÜPHELİDEN 11'İ TUTUKLANIRKEN, 7'Sİ HAKKINDA ADLİ KONTROL TEDBİRİ UYGULANDI.