Çanakkale'de jandarma operasyonu:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 10 - 17 Kasım tarihleri arasında yürüttükleri faaliyetler kapsamında Biga ilçesinde tarihi eser kaçakçılığına müdahale etti. Operasyonda Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen eserlerin niteliği:

Jandarma ekiplerince el konulan materyaller arasında 378 adet Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen muhtelif boyut ve ebatlarda sikke, 3 adet tarihi eser niteliğinde hayvan figürü ve 1 adet tarihi eser niteliğinde insan figürü bulunuyor. Toplamda 382 adet eser kayda alındı.

operasyonun kapsamı ve yürütülmesi:

Operasyon, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Biga'da gerçekleştirildi ve ele geçirilen 382 parça malzeme jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı.

ÇANAKKALE'DE TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA MÜDAHALE EDEN JANDARMA EKİPLERİ ÇOK SAYIDA SİKKE VE FİGÜR ELE GEÇİRDİ.