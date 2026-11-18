Soruşturmanın gidişatı:
Mustafa Yazıcı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.
Adil Varlık Yönetim'e kayyum atanması:
Haberde belirtildiği üzere, Adil Varlık Yönetim şirketine daha önce kayyum atanmıştı. Yazıcı'nın adliyeye gelişi, soruşturma kapsamındaki sorgulama ve savcılık işlemleriyle bağlantılı olarak gerçekleşti.
İlerleyen süreç:
Savcılıktaki görüşmelerin ardından yapılacak işlemler ve alınacak ifadeler soruşturmanın yönünü belirleyecek. Yetkili makamların açıklamaları takip edilecek.
Mustafa Yazıcı ifade vermek üzere adliyeye geldi
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