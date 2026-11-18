Soruşturmanın gidişatı:

Mustafa Yazıcı, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı sürdürüyor.

Adil Varlık Yönetim'e kayyum atanması:

Haberde belirtildiği üzere, Adil Varlık Yönetim şirketine daha önce kayyum atanmıştı. Yazıcı'nın adliyeye gelişi, soruşturma kapsamındaki sorgulama ve savcılık işlemleriyle bağlantılı olarak gerçekleşti.

İlerleyen süreç:

Savcılıktaki görüşmelerin ardından yapılacak işlemler ve alınacak ifadeler soruşturmanın yönünü belirleyecek. Yetkili makamların açıklamaları takip edilecek.

Mustafa Yazıcı ifade vermek üzere adliyeye geldi