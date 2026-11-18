Çanakkale'deki operasyon:

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Çanakkale, Lapseki ve Biga Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde 10-15 Kasım 2026 tarihleri arasında jandarma sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele kapsamında çalışma yürüttü. Yapılan soruşturmalar sonucu uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları, yasa dışı kenevir ekimi gerçekleştirdikleri ve uyuşturucu madde kullandıkları tespit edilen 7 şüpheliye yönelik, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 3 adreste operasyon düzenlendi.

ele geçirilen maddeler ve malzemeler:

Gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilenler arasında 20 gram A/M ham maddesi, 254 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 55 gram metamfetamin, 2 bin içimlik metamfetamin emdirilmiş peçete, 97 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 3 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde öğütme aparatı, ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 89 adet kuru sıkı tabanca fişeği ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 3 bin TL nakit para bulundu.

şüpheliler ve adli süreç:

Operasyon kapsamında toplam 7 şüpheli yakalanarak haklarında ’uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti’ ile ’kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak’ suçları çerçevesinde adli işlem başlatıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri hakkında adli süreç devam etmektedir.

ÇANAKKALE'DE JANDARMA EKİPLERİNCE GERÇEKLEŞTİRİLEN NARKOTİK OPERASYONUNDA 4 ŞÜPHELİ TUTUKLANIRKEN ÇOK MİKTARDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ.