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Hibe desteği dijitalleşti: engelli ve eski hükümlüler için 2026 5. dönem başvuruları açıldı

Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlülere yönelik 2026 5. dönem hibe başvurularının e-Devlet'te başladığını ve son tarihin 16 Eylül olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:04

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Hibe desteği dijitalleşti: engelli ve eski hükümlüler için 2026 5. dönem başvuruları açıldı

Başvurular başladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlara yönelik hibe desteği 2026 yılı 5. dönem başvurularının başladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Program; kendi işini kurma, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destek teknolojileri, işe uyum, destekli istihdam ve korumalı işyeri projelerini kapsıyor.

hibe ve limitler:

"Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği sağlayacağız. Korumalı işyeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğinin üst limitini 905 bin lira olarak uygulayacağız. Ayrıca bu dönem itibarıyla eski hükümlü hibe desteği başvuru süreçlerini dijitale taşıdık. Vatandaşlarımızın işlem süreçlerini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla başvurular artık e-Devlet ortamında çevrim içi olarak yapılacak" ifadelerini kullandı.

Hibe üst limitleri kapsamında engelli vatandaşların kendi işini kurma projelerine 735.000 TL, eski hükümlülerin kendi işini kurma projelerine 550.000 TL ve korumalı işyeri kuruluş sermayesi desteğinin üst limitine 905.000 TL olarak vurgu yapıldı.

başvuru ve süreç:

Bakan Işıkhan, başvuru süreçlerinin dijitale taşınmasıyla vatandaşların işlemlerinin kolaylaşacağını ve hızlanacağını belirtti. Başvurular artık e-Devlet ortamında çevrim içi yapılacak. Başvuruların son tarihi 16 Eylül olarak ilan edildi.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLAR İÇİN HİBE...

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI VEDAT IŞIKHAN, ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ VATANDAŞLAR İÇİN HİBE DESTEĞİ 2026 YILI 5. DÖNEM BAŞVURULARI BAŞLADIĞINI DUYURDU.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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