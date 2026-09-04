Nazilli'de seyir halindeki araç alevlerden zarar gördü

Olay yeri ve müdahale:

Aydın'ın Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde, Aydın-Denizli karayolu üzerinde seyir halindeki 09 HV 581 plakalı araçta yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşıp müdahale etti.

Müdahale sonucu ve araçta oluşan hasar:

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına rağmen araç, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni hakkında başlatılan inceleme sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili çalışma tamamlanana kadar kesin bir değerlendirme yapılmayacağını bildirdi.

AYDIN’DA ARAÇ YANGINI