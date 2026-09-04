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Nazilli'de seyir halindeki araç alevlerden zarar gördü

Aydın'ın Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde Aydın-Denizli karayolu üzerinde seyir halindeki 09 HV 581 plakalı araçta yangın çıktı; itfaiye söndürdü, araç kullanılamaz hale geldi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:33

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Nazilli'de seyir halindeki araç alevlerden zarar gördü

Olay yeri ve müdahale:

Aydın'ın Nazilli ilçesi Güzelköy Mahallesi'nde, Aydın-Denizli karayolu üzerinde seyir halindeki 09 HV 581 plakalı araçta yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaşıp müdahale etti.

Müdahale sonucu ve araçta oluşan hasar:

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına rağmen araç, çıkan yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

Soruşturma ve inceleme:

Yangının çıkış nedeni hakkında başlatılan inceleme sürüyor. Yetkililer, olayla ilgili çalışma tamamlanana kadar kesin bir değerlendirme yapılmayacağını bildirdi.

AYDIN’DA ARAÇ YANGINI

AYDIN’DA ARAÇ YANGINI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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