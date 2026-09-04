Dolar 48,4387 +0,05%
Euro 56,1835 -0,21%
Bist 13.936,72 +0,03%
Altın Gram 6.935,30 -1,91%
EUR/USD 1,1602 -0,24%
Brent Petrol 94,39 -1,18%
--°

Konya'da Adana çevre yolu'nda altı aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Karatay Fevziçakmak Mahallesi'nde öğle saatlerinde Adana Çevre Yolu'nda meydana gelen zincirleme kazada altı araç birbirine girdi, 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 14:31

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Konya'da Adana çevre yolu'nda altı aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Karatay'da öğle saatlerinde zincirleme kaza

Konya'nın Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada altı araç birbirine çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü A.Z. olan 34 GPA 914 plakalı otomobil, önünde trafiğin durması nedeniyle yönündeki araçlara çarptı. İlk çarpışmanın ardından arkadan gelen ve sürücüleri öğrenilemeyen 06 FV 9302 ve 42 BGD 352 plakalı otomobiller ile daha sonra arkadan gelen sürücüleri öğrenilemeyen 42 ATY 982 plakalı otomobil, 42 DZ 06 plakalı hafif ticari araç ve 42 DZ 819 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya&#039;da altı aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Konya'da altı aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı
images

Konya'da Ecdat Parkı önünde ticari taksi devrildi: 1 yaralı
images

Anız alevleri pamuk yüklü tırı hedef aldı; sürücünün kararlı müdahalesi hasarı s...
images

Yozgat'ta Dörtyol mevkiinde çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Mazgirt'te el yaralanması sonrası hasta ambulans helikopterle Malatya'ya sevk edildi

Özgür Özel Çorlu'da: Yeni Parti geçmişte CHP'de siyaset yapanları kucaklıyor

Eczacıbaşı spor kulübü 60 yıllık mirasını ve kadın voleyboluna bakışını anlattı

Kayseri'de yanan tekstil fabrikasının depo bölümünden görüntüler ortaya çıktı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı