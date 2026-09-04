Konya'da Adana çevre yolu'nda altı aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı

Karatay'da öğle saatlerinde zincirleme kaza

Konya'nın Karatay ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Adana Çevre Yolu Caddesi'nde öğle saatlerinde meydana gelen kazada altı araç birbirine çarptı. Olayda 1 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

kaza anı ve araçların durumu:

Edinilen bilgiye göre, sürücüsü A.Z. olan 34 GPA 914 plakalı otomobil, önünde trafiğin durması nedeniyle yönündeki araçlara çarptı. İlk çarpışmanın ardından arkadan gelen ve sürücüleri öğrenilemeyen 06 FV 9302 ve 42 BGD 352 plakalı otomobiller ile daha sonra arkadan gelen sürücüleri öğrenilemeyen 42 ATY 982 plakalı otomobil, 42 DZ 06 plakalı hafif ticari araç ve 42 DZ 819 plakalı otomobil kazaya karıştı. Kazaya karışan araçlarda maddi hasar oluştu.

müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da altı aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 yaralı