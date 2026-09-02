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Bilecik emniyetinde terfi ve atama dönemi: rütbeler takıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde terfi eden müdür ve amirlere rütbe ve plaketleri takıldı; yeni görevlere atanan personele başarı dileğinde bulunuldu.

GİRİŞ: 02 Eylül 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik emniyetinde terfi ve atama dönemi: rütbeler takıldı

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü'nde rütbe tevdi töreni

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve bir üst rütbeye yükselen personel için düzenlenen törenle rütbe ve plaketler takdim edildi. Törene katılan yetkililer, görevde yükselenlerin emniyet teşkilatındaki sorumluluklarının arttığını vurguladı.

terfi eden müdürlere rütbe takdimi:

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar tarafından, Teftiş Kurulu Başkanlığı emrinde görevlendirilen Dr. Nihat Dönmez ve Kubilay Yıldız için rütbe ve plaket takdimi yapıldı. Her iki isim de 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi etti.

atanan personele plaket takdimi ve temenniler:

Tören kapsamında ayrıca yeni görev yerlerine atanan personele de plaketleri verildi. Zafer Şenocak 2. Sınıf Emniyet Müdürü olarak Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanırken, Selçuk Karakaş ise Emniyet Amiri sıfatıyla Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü emrine atandı ve kendilerine plaketleri takdim edildi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, törende terfi eden personele yeni rütbelerinin hayırlı olmasını diledi; atama yapılan görevlilere de yeni görevlerinde başarı temennisinde bulundu. Törende, emniyet teşkilatı içinde terfi ve atamaların hem personel motivasyonu hem de hizmet sürekliliği açısından önemine dikkat çekildi.

BİLECİK&#039;TE BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN MÜDÜRLERE TÖRENLER RÜTBELERİ TAKILDI

BİLECİK'TE BİR ÜST RÜTBEYE TERFİ EDEN MÜDÜRLERE TÖRENLER RÜTBELERİ TAKILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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