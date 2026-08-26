bilecikli judoculardan uluslararası madalya başarısı

Bilecikli judocular uluslararası arenada derece elde etti

Bilecikli judocular, 1. Uluslararası Yıldızlar ve Gençler Judo Şampiyonası’nda önemli bir başarıya imza attı. Organizasyona 6 ülke, 25 il ve 300 sporcu katıldı; Bilecik temsilcileri farklı yaş ve kilo kategorilerinde podyuma çıktı.

Müsabaka sonuçları:

Yıldızlar kategorisinde 90 kiloda mücadele eden Ahmet Buğra Kısa şampiyon olarak ilk sırayı aldı. Aynı kategorinin +90 kiloda ise Cebrail Zaloğlu üçüncülük elde etti. Gençler kategorisinde +100 kiloda müsabakaya çıkan Muzaffer Buğra Sezer bronz madalyanın sahibi oldu.

Kamp ve hazırlık süreci:

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuların müsabakaların ardından 3 günlük ortak çalışma kampına katıldığını ve yeni sezon hazırlıklarına ara vermeden devam ettiklerini belirtti. Demir, "Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can’ı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz" sözleriyle sporcuları kutladı.

Turnuva, genç sporcuların uluslararası deneyim kazanması ve sezon öncesi performanslarını gözden geçirmeleri açısından önemli bir fırsat sundu. Bilecikli judocuların aldığı dereceler, ilin judo çalışmalarının devam edeceğinin ve yeni hedeflerin işareti olarak değerlendiriliyor.

BİLECİKLİ JUDOCULARDAN ULUSLARARASI BAŞARI