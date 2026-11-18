Bilecik'te araç taklalar atıp tarlaya uçtu

Bilecik'in Yenipazar ilçesi ile Selim Köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün kontrolü kaybetmesi sonucu otomobil taklalar atarak tarlaya uçtu. Olayda araç büyük hasar alırken, sürücü ağır yaralandı.

kaza yeri ve araç bilgileri:

Kazanın gerçekleştiği yol Yenipazar-Selim Köyü güzergahı olarak bildirildi. Trafikte seyir halindeki 26 AAU 187 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Bozkurt (73), bir anda direksiyon hakimiyetini yitirdi. Araç taklalar atarak tarlaya düştü ve kullanılmaz hale geldi.

müdahale ve soruşturma:

Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralanan sürücüyü Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan müdahalelere rağmen Mustafa Bozkurt yolda hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili olarak jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

Yetkililer, sürücünün kontrolü neden kaybettiğine yönelik teknik ve görgü tespitlerini sürdürüyor. Kazanın olduğu güzergahta trafik ve emniyet önlemleri kapsamında çalışma başlatıldı.

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