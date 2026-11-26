ameliyat ve teknik açıklaması:

Bilecik merkezde yaşayan 70 yaşındaki Nurettin Kuş, görme azlığı nedeniyle Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'nde değerlendirildi. Yapılan incelemede, hastanın daha önce geçirdiği katarakt ameliyatı sırasında göz içi merceğinin yerleştirilemediği ve bunun sonucunda afaki adı verilen durum oluştuğu tespit edildi. Bu tür vakalarda standart lens yerleştirme yöntemleri uygulanamadığı için ileri cerrahi tekniklere ihtiyaç doğuyor.

Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner ve Op. Dr. Abdullah Divarcı tarafından uygulanan yöntem, dikiş kullanılmadan yapay göz içi merceğinin sklera içine sabitlendiği Yamane İntra Skleral Haptik Fiksasyonu tekniğiydi. Bu teknikte lensin destek kolları özel yöntemlerle gözün beyaz tabakası içine yerleştirilerek cihazın göz içinde stabil kalması sağlanıyor; böylece klasik sütürlü yöntemlere alternatif sunuluyor.

hastanın durumu ve ameliyat sonrası sonuçlar:

Operasyon öncesinde görme düzeyi 0,05’in altında olan hasta ameliyat sonrası yapılan değerlendirmede kısa sürede belirgin iyileşme gösterdi. Doç. Dr. Mehmet Cem Sabaner, ameliyat ve takiplerin ardından hastanın görme seviyesinin 0,8 seviyesine ulaştığını ve klinik seyrin olumlu olduğunu bildirdi. Ameliyat sonrası kontrollerde lens stabilitesi ve göz içi durumunun uygun olduğu kaydedildi.

il içi ileri cerrahi hizmetlerine katkı:

Hastanede artık rutin olarak uygulanabilen bu ileri teknik sayesinde, daha önce benzer cerrahiler için Eskişehir, Bursa ve çevre illere sevk edilmesi gereken hastaların önemli bir bölümünün kendi illerinde tedavi edilebilmesi hedefleniyor. Doç. Dr. Sabaner, uygulamanın yerel erişimi artırarak sevk ihtiyacını azaltmayı ve özel vakaların Bilecik'te tanı ve tedavisinin sağlanmasını amaçladıklarını vurguladı.

Bu vaka, dikişsiz Yamane tekniğinin seçilmiş afaki olgularda güvenilir bir seçenek olduğunu gösterirken, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göz Hastalıkları Kliniği'nin ileri göz cerrahisi kapasitesinin güçlendiğine işaret ediyor.

BİLECİK’TE İLERİ GÖZ İÇİ LENS CERRAHİSİ BAŞARIYLA UYGULANIYOR