Ozon tedavisinde artan ilgi ve temel mekanizma:

Vücuttaki hücresel süreçleri iyileştirerek kronik ve akut rahatsızlıklara destek olan ozon tedavisi, modern tıp uygulamalarında tamamlayıcı bir yöntem olarak daha fazla merkezde uygulanmaya başladı. Burtom Biyofiz Mudanya Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Selçuk Coşkun uygulamanın temel prensibinin vücutta oksijen taşınmasını ve hücre yenilenmesini artırmak olduğunu belirtiyor.

Dr. Coşkun’a göre terapi, dokulara ve hücrelere daha fazla oksijen ulaştırarak inflamasyonun azaltılmasına, doku onarımının hızlanmasına ve bağışıklık yanıtlarının güçlenmesine katkı sağlıyor. Bu etki mekanizması, ozon tedavisinin farklı klinik tablolar için neden tercih edildiğinin temelini oluşturuyor.

Hangi durumlarda fayda sağlıyor:

Alerji ve otoimmün hastalıklar: Kronik inflamasyona bağlı semptomların azaltılmasında yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Metabolizma ve kilo kontrolü: Metabolik hızı destekleyerek yağ yakımına ve kilo kontrolüne katkı sağlayabilir.

Depresyon ile mücadele: Serotonin salgısını destekleyici etkiler aracılığıyla duygu durumuna olumlu katkı sunabilir.

Bağışıklık ve kanserleşmeyle mücadele: Kırmızı ve beyaz kan hücreleri üretimini destekleyerek bağışıklık kapasitesini artırmaya yardımcı olabilir; aynı zamanda kontrolsüz hücre çoğalmasına karşı koruyucu etkiler potansiyel olarak bildirilmektedir.

Diyabetik ayak ve yara iyileşmesi: Diyabetik hastalarda dolaşım bozuklukları nedeniyle yavaşlayan yara iyileşmesine karşı oksijen taşınmasını artırarak yaraların kapanmasına katkı sağlayabilir ve komplikasyon riskini azaltabilir.

Anti-aging etki: Serbest radikallerin ciltte neden olduğu hasarı azaltmaya yönelik toksinlerin ve zararlı bileşenlerin uzaklaştırılmasına destek vererek cilt yaşlanmasını yavaşlatma potansiyeli taşır.

Viral enfeksiyonlar ve mikroorganizmalarla mücadele: Bağışıklık sistemini güçlendirerek viral ve diğer mikroorganizmaların yarattığı hastalıklarla vücut mücadelesini artırabilir; mantar, bakteri, parazit ve virüslere karşı savunma kapasitesini yükseltebilir.

Solunum yolu rahatsızlıkları ve KOAH: Solunum sorunları yaşayan hastalarda semptomların yatışmasına yardımcı olabileceği, KOAH ve sigara bağımlıları üzerinde yapılan çalışmalarda hareket kapasitelerinde olumlu değişimler gözlendiği bildirilmektedir.

Kas, eklem ve fıtık ağrıları: Eklem iltihaplanması, fibromiyalji, kas ağrıları ile bel ve boyun fıtığı gibi durumlarda destekleyici bir tedavi seçeneği olarak değerlendirilebilir.

Uygulama biçimi ve dikkat edilmesi gerekenler:

Dr. Selçuk Coşkun, ozon tedavisinin mutlaka uzman denetiminde uygulanması gerektiğini vurguluyor. Terapinin tanımlaması, vücuda kontrollü şekilde verilen bir oksijen-ozon gazı karışımına dayanıyor ve bu nedenle uygulama kriterleri ile dozaj protokolleri önem taşıyor.

Riskler ve yan etkiler: Sağlıklı bireylerde rutin kullanım önerilmez; özel hasta gruplarında tercih edilmelidir. Doz aşımı durumunda göz tahrişi, akciğer hasarı, cilt problemleri, böbrek sorunları, solunum güçlüğü ve kanın yoğunlaşması gibi yan etkiler ortaya çıkabilir. Bu sebeple uygulamaya başlamadan önce risk değerlendirmesi yapılmalı ve tedavi planı kişiye özel düzenlenmelidir.

Dr. Coşkun, çalışmalar arttıkça uygulama yöntemlerinin vücudun homeostazını gözeterek çeşitlenebileceğini belirtiyor ve ozon tedavisinin her hasta için uygun olmadığına dikkat çekiyor. Tedaviye karar verirken uzman görüşü, doğru dozaj ve takip planı en önemli unsurlar olarak öne çıkıyor.

VÜCUTTAKİ HÜCRESEL SÜREÇLERİ İYİLEŞTİREREK PEK ÇOK KRONİK VE AKUT RAHATSIZLIKLA MÜCADELEDE ÖNEMLİ ROL OYNAYAN, GÜNÜMÜZ MODERN TIP UYGULAMALARINDA DESTEKLEYİCİ VE TAMAMLAYICI BİR YÖNTEM OLARAK ÖNE ÇIKAN OZON TEDAVİSİ GİDEREK YAYGINLAŞIYOR.