Bilecik'te Dodurga-Erikli yolunda üç tekerlekli motosiklet kazası: sürücü hayatını kaybetti

Bilecik'te Dodurga-Erikli yolunda üç tekerlekli motosiklet kazası:

Bilecik'in Bozüyük ilçesi Dodurga-Erikli kara yolu Dodurga beldesi çıkışında meydana gelen kazada, üç tekerlekli elektrikli motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Dodurga'dan Erikli köyü istikametine seyir halinde olan Ali Can (54) idaresindeki motosiklet, sürücünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

olay yeri müdahalesi:

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Ali Can'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

soruşturma ve güvenlik değerlendirmesi:

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı; jandarma ekipleri olayın oluş biçimini ve olası ihmalleri araştırıyor. Üç tekerlekli elektrikli motosikletlerle yaşanan kazalarda direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi tek taraflı devrilmelere zemin hazırlayabiliyor; olayın kesin nedenleri soruşturma tamamlandıkça netleşecek.

BİLECİK’TE ÜÇ TEKERLEKLİ MOTOSİKLET ŞARAMPOLE DEVRİLDİ SÜRÜCÜSÜ HAYATINI KAYBETTİ