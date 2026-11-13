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Reşadiye'de kaçak kazı operasyonunda jeneratör ve karot makineleriyle suçüstü

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde jandarma ekipleri kaçak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı; araç ve kazı alanında çok sayıda ekipman ele geçirildi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 10:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Reşadiye'de kaçak kazı operasyonunda jeneratör ve karot makineleriyle suçüstü

Reşadiye'de kaçak kazı operasyonunda gözaltı

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesinde gelen ihbar üzerine KOM Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ile koordineli çalışma başlattı. Yapılan operasyon sırasında kaçak kazı yaptıkları sırada 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

operasyonun ayrıntıları:

İhbarı takiben gerçekleştirilen teknik ve saha çalışmalarının ardından bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, kazı yapılan alanda şüphelilerin faaliyetini anlık tespit ederek müdahalede bulundu. Olay yerinde ve şüphelilerin araçlarında yapılan aramalar sonucu delil niteliği taşıyan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

ele geçirilen ekipman ve bulgular:

Aramalarda 2 jeneratör, çeşitli ebatlarda 2 hilti makinesi (karot), beton delme ve kırmada kullanılan karot makinesine ait 17 parça, zincirli makaralı calaska, makara bağlanabilen sabitleme demir profili ve piknik tüpü ile kazıda kullanılan çeşitli başka malzemeler bulundu.

Yakalanan 4 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili adli ve idari inceleme başlatıldı.

TOKAT’IN REŞADİYE İLÇESİNDE KAÇAK KAZI YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI....

TOKAT’IN REŞADİYE İLÇESİNDE KAÇAK KAZI YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANAN 4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI. ŞÜPHELİLERİN ARAÇLARINDA VE KAZI ALANINDA YAPILAN ARAMALARDA ÇOK SAYIDA KAZI VE DELME EKİPMANI ELE GEÇİRİLDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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