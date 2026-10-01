Bilecik'te gece kazası: tırla çarpışan otomobilde 5 kişi yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Bilecik'in Osmaneli ilçesine bağlı Beşevler köyü yakınlarında dün gece meydana gelen kazada, Bursa'dan Sakarya istikametine seyir halinde olan Erkan T. idaresindeki 81 DN 782 plakalı tır ile Osmaneli-İznik yönüne çıkan Ali Ekber Ç. yönetimindeki 35 AFA 864 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti sonucu otomobilde bulunan yolcularda yaralanmalar meydana geldi.

Yaralıların durumu ve müdahale:

Kazada otomobil sürücüsü Ali Ekber Ç. ile araçta bulunan Cem Ç., Dilek Ç., Berkan Ç. ve Yaren D. yaralandı. Olay yerine ulaşan acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar, tedavi için Osmaneli, Bilecik ve İznik'teki hastanelere kaldırıldı.

Kazayı gerçekleştiren tır sürücüsü Erkan T. ise olayda yara almadan kurtuldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları ve yaralılara yönelik müdahale kısa sürede gerçekleştirildi.

Emniyet ve jandarma birimleri kazayla ilgili inceleme başlattı; kaza nedenine ilişkin teknik ve görgü değerlendirmeleri sürüyor.

BİLECİK’TE TIR İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI