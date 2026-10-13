Gölbaşı'nda sağanak karayolunda ciddi tahribat bıraktı: Şehit Ahmet Demir Caddesi hasar gördü

Olayın gerçekleştiği nokta:

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağışın ardından sel suları, Mimar Sinan Mahallesi Şehit Ahmet Demir Caddesi üzerinde bulunan karayolunda hasara neden oldu.

Cadde üzerindeki yolun bir bölümü sel sularının etkisiyle zarar gördü; bölgede asfaltın bir kısmı tamamen yerinden kalktı ve yol yüzeyinde belirgin tahribat oluştu.

Ulaşım ve durumun etkileri:

Hasar gören cadde üzerinde ulaşım olumsuz etkilendi. Bildirilenlere göre trafik akışı, hasarlı bölge nedeniyle kontrollü ve aralıklı olarak sağlanıyor ve araç geçişleri bu düzenlemeye göre yürütülüyor.

Sel kaynaklı tahribat, cadde üzerindeki normal akışı kesintiye uğratarak bölgedeki ulaşımda sınırlamalara yol açtı; oluşan hasarın onarımı ve yol güvenliği için çalışmalar gerektiği değerlendiriliyor.

ADIYAMAN’IN GÖLBAŞI İLÇESİNDE ETKİLİ OLAN ŞİDDETLİ YAĞIŞIN ARDINDAN SEL SULARI KARAYOLUNDA HASARA NEDEN OLDU.