Sıradan bir özür hayatını değiştirdi: 15 yaşındaki Murat ağır hasarla yatıyor

Olayın özeti:

Çanakkale'nin Biga ilçesindeki İÇDAŞ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 25 Eylül 2025 tarihinde meydana gelen olayda, o sırada 14 yaşında olan Murat Duha Yıldız sınıf arkadaşı Y.C. tarafından şiddetli biçimde darp edildi. Olay, öğrencinin sırasına geçtiği sırada arkadaşının ayağına bastığını söylemesiyle başladı; Murat özür diledi fakat tartışma kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalede ekipler Murat'ı cansız halde buldu ve yoğun müdahale sonrası hastaneye kaldırıldı. Aileye göre sevk ve tedavi sürecinde çocuk yoğun bakımda uzun süre kaldı ve taburcu edilerek memleketleri Zonguldak'taki eve götürüldü.

Tedavi süreci ve sağlık durumu:

Baba Hasan Yıldız, çocuğun darbe nedeniyle uzun süre oksijensiz kaldığını ve bunun ağır beyin hasarına yol açtığını belirtiyor. Aile anlatımına göre Murat, olay sırasında ve müdahale sürecinde defalarca kalp krizi geçirip uzun süre oksijensiz kalmış; bunun sonucunda beyninde kalıcı tahribat oluştu.

Hastanedeki süreçte Murat yaklaşık 45-50 gün yoğun bakım tedavisi gördü, ardından 15 gün normal servis takibiyle taburcu edildi. Şu an Zonguldak'taki evinde fizik tedavi uzmanı eşliğinde bakım alıyor; konuşamıyor, kendi kendine yiyemiyor ve tamamen bakıma muhtaç durumda.

Yargı süreci ve okul yönetimi:

Saldırgan öğrenci Y.C. olayın ardından öldürmeye teşebbüs suçlamasıyla tutuklandı. Karar duruşması 16 Ekim'de Çanakkale'de görülecek. Olay sonrası okul müdürü ve iki müdür yardımcısı açığa alındı.

Ailenin talebi, sanığın en ağır şekilde cezalandırılması yönünde. Baba Hasan Yıldız, çocuğun olay sırasında adeta ölü durumda bulunduğunu belirterek "alabileceği en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi. Anne Çiğdem Yıldız ise çocuğu için "ben canlı bir cenazeye bakıyorum adeta" ifadelerini kullandı.

Ailenin çağrısı ve öğrencinin portresi:

Aile, Murat'ın okulda sevilen, neşe dolu bir çocuk olduğunu ve kavga, sorun yaşamayan bir yapıda bulunduğunu vurguluyor. Baba ve anne, çocuğun sosyal çevresinin ve komşuların davrandıklarıyla ilgili duydukları şaşkınlığı paylaşıyor; Mahkemelere giderken çevreden destek gördüklerini belirtiyorlar.

Anne ve baba, hem adalet beklediklerini hem de benzer olayların tekrarlanmaması için ağır cezaların caydırıcı olmasını istediklerini sıkça dile getiriyorlar. Aile şu an hem fiziksel bakım hem de yasal süreci takip ederek oğullarının iyileşmesi için mücadele ediyor.

Not: Haberde yer alan tarih, isim ve dava bilgileri aile ve resmi kaynaklardan aktarılmıştır.

ÇANAKKALE'DE SINIFTA "AYAĞIMA BASTIN" DİYEN SINIF ARKADAŞI TARAFINDAN ÖZÜR DİLEMESİNE RAĞMEN DÖVÜLEREK AĞIR BEYİN HASARI ALAN 15 YAŞINDAKİ MURAT DUHA YILDIZ'IN AİLESİ, 16 EKİM'DEKİ KARAR DURUŞMASINDA SANIĞA EN AĞIR CEZANIN VERİLMESİNİ İSTEDİ.