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Düzce'de eylül başarısı: emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eylül ayında üstün başarı gösteren personele teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler vererek çalışmalarını kutladı.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 15:02

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Düzce'de eylül başarısı: emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye

Düzce'de eylül başarısı: emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eylül ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personeline teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Törenin ayrıntıları:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve eylül ayında çalışmalarında başarı gösteren personele teşekkür belgesi ile hediyeler sunuldu.

Müdürün değerlendirmesi:

Ergüder, personele çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, EYLÜL AYINDA GÖREVLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI VE GAYRET GÖSTEREN...

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, EYLÜL AYINDA GÖREVLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI VE GAYRET GÖSTEREN EMNİYET PERSONELİNE TEŞEKKÜR BELGESİ VE HEDİYE TAKDİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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