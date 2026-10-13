Düzce'de eylül başarısı: emniyet personeline teşekkür belgesi ve hediye

Düzce İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, eylül ayında görevlerinde üstün başarı ve gayret gösteren emniyet personeline teşekkür belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.

Törenin ayrıntıları:

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve eylül ayında çalışmalarında başarı gösteren personele teşekkür belgesi ile hediyeler sunuldu.

Müdürün değerlendirmesi:

Ergüder, personele çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRÜ İBRAHİM ERGÜDER, EYLÜL AYINDA GÖREVLERİNDE ÜSTÜN BAŞARI VE GAYRET GÖSTEREN EMNİYET PERSONELİNE TEŞEKKÜR BELGESİ VE HEDİYE TAKDİM ETTİ.