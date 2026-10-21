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Bilecik'te jandarma 20 okul çevresinde güvenlik denetimi yaptı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı, asayiş ve trafik timleri 20 okul çevresinde denetim yaptı; öğrenci güvenliği ve servis araçlarında olumsuzluk bulunmadı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

Bilecik'te jandarma 20 okul çevresinde güvenlik denetimi yaptı

Bilecik'te jandarma 20 okul çevresinde denetim gerçekleştirdi

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, öğrencilerin güvenli bir ortamda eğitim görmesini sağlamak ve okul çevrelerinde oluşabilecek riskleri azaltmak amacıyla il genelinde eş zamanlı denetimler yaptı. Uygulamaya asayiş ve trafik timleri katıldı.

Denetimin kapsamı:

Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve Bozüyük ilçeleri ile Yenimahalle, Vezirhan, Bayırköy ve Küplü’de bulunan okulların çevrelerinde yapılan kontrollerde toplam 20 okul incelendi. Ekipler, öğrenci giriş-çıkışlarını, trafik güvenliğini ve okul servis araçlarının genel durumunu detaylı şekilde kontrol etti.

Bulgular ve değerlendirme:

Gerçekleştirilen denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Yapılan uygulama, öğrenci güvenliğinin gözetilmesine yönelik önleyici tedbirlerin devam ettiğini gösterdi.

BİLECİK’TE 20 OKULUN ÇEVRESİ DENETLENDİ

BİLECİK’TE 20 OKULUN ÇEVRESİ DENETLENDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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