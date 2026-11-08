Beşiktaş, Vincenzo Italiano'nun 5 değişikliğiyle Gençlerbirliği'ne karşı

Vincenzo Italiano'dan değişim hamlesi
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni konuk etti. Teknik direktör Vincenzo Italiano, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Celtic karşılaşmasının ilk 11'inden 5 değişiklik yaparak sahaya çıktı. Hafta içi kadro tercihleriyle farklı bir orta saha ve hücum hattı oluşturan Italiano, rotasyon hamlesini Gençlerbirliği müsabakasına taşıdı.
takımda beş değişiklik:
Deneyimli çalıştırıcı, Kassoum Ouattara, Vaclav Cerny, Junior Olaitan, Ernest Poku ve Hyeon Gyu Oh'un yerine Rıdvan Yılmaz, İlhan Fakılı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi ve Dusan Vlahovic'i ilk 11'de görevlendirdi. Siyah-beyazlıların sahaya çıkan 11'i şu şekildeydi: Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Salih Özcan, İlhan Fakılı, Orkun Kökçü, Wilfred Ndidi, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic.
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