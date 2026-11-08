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Odunpazarı'nda bodrum baskını: tombala oynayan 40 kişiye 464 bin lira ceza

Odunpazarı'nda bodrumda tombala oynarken suçüstü yakalanan 40 kişiye kişi başı 11.604 TL olmak üzere toplam 464.110 TL idari para cezası kesildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 21:23

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Odunpazarı'nda bodrum baskını: tombala oynayan 40 kişiye 464 bin lira ceza

Odunpazarı'nda bodrumda suçüstü

Operasyon detayları:

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ekiplerinin koordineli çalışması sonucu, Odunpazarı ilçesindeki bir binanın bodrum katında yasa dışı tombala oynatıldığı tespit edildi. Baskın anında bazı şahısların çatı katlarına çıkarak kaçmaya çalıştığı ve oyun delillerini gizleme girişiminde bulunduğu gözlendi.

Ekiplerin yaptığı aramalarda çok sayıda masa, sandalye, çekiliş topları ve oyun kartı ele geçirildi. Olay yerinde suçüstü yakalanan kişilere ilişkin güvenlik ve tespit işlemleri gerçekleştirildi.

Yasal işlem ve uygulanan cezalar:

Baskında suçüstü yakalanan 40 kişi hakkında kişi başı 11.604 TL olmak üzere toplam 464.110 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca M.G. ve R.Z. isimli şahıslar hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan temin etmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

İş yerinin mühürlenmesi için gereken idari işlemler de başlatılırken, emniyet yetkilileri soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

ELE GEÇİRİLENLER

ELE GEÇİRİLENLER

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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