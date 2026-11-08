Dolar 50,1448 +0,04%
Euro 55,9399 -0,42%
Bist 11.482,60 +1,32%
Altın Gram 6.569,52 -0,94%
EUR/USD 1,1143 -0,67%
Brent Petrol 98,32 +0,03%
--°

Site yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı

Malatya'nın Yazıhan ilçesinde komşu kavgasında site yöneticisi Eser Kaya (42) silahla öldürüldü; gözaltına alınan şüpheli E.G. adliyede tutuklandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 21:22

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Site yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı

olay yeri ve ilk bilgiler:

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Gayret Mahallesi'nde meydana gelen olayda, site yöneticisi Eser Kaya (42) ile komşusu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının anlattığına göre taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve olay sırasında silah kullanıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

adli süreç ve tutuklama:

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Kurum bilgisi: Vefat eden Eser Kaya'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yaptığı ve site yöneticiliği yaptığı belirtildi.

KOMŞU KAVGASINDA ZANLI TUTUKLANDI

KOMŞU KAVGASINDA ZANLI TUTUKLANDI

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

kütahya’da seyyar arabayla karşıya geçen kişi hafif ticari aracın çarpması sonuc...
images

Odunpazarı'nda bodrum baskını: tombala oynayan 40 kişiye 464 bin lira ceza
images

Darıca’da çatı katında çıkan yangın itfaiye müdahalesiyle kamerada
images

Sürücü araçtan fırladı: Tosya'da trafik kazasında ağır yaralı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Beşiktaş ilk yarıda ipleri eline aldı: Vlahovic iki golle öne geçti

Kar hayatı sekteye uğrattı: Bülbülan mevkiinde Ardahan-Ardanuç kara yolu trafiğe kapatıldı

Mağlubiyete rağmen takımının cesur oyunundan memnun olan Pereira

Trabzonspor'un savaşan yüzü: Reis, disiplin ve taraftarı öne çıkardı

TREND HABERLER

Peradi Ensemble'den kültürleri buluşturan akşam

Bilecik meclisinde tartışılan Sefo konseri 4 milyon liraya mal oldu

Gelecek anahtarda umut millette diyen Kaya, partinin ikinci yılını değerlendirdi

Tarkan'dan COP31'e çağrı: 'Wake Up' ile iklim için uyanış

Belediye başkan yardımcısından Sefo konseri ve geçmiş ödemelere kapsamlı yanıt

Yüksek düzeyli ticaret istişare mekanizmasının üçüncü oturumunu 2027'de Türkiye'de gerçekleştireceğiz

Serbest piyasada dolar ve euro güne sınırlı artışla başladı

Yeka GES-2026'da 11 bölge için 785 MWe kapasiteli teklifler netleşti