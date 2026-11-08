Site yöneticisini öldüren zanlı tutuklandı

olay yeri ve ilk bilgiler:

Malatya'nın Yazıhan ilçesi Gayret Mahallesi'nde meydana gelen olayda, site yöneticisi Eser Kaya (42) ile komşusu arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerinde yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

olayın gelişimi:

Görgü tanıklarının anlattığına göre taraflar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve olay sırasında silah kullanıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

adli süreç ve tutuklama:

Polis tarafından gözaltına alınan şüpheli E.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanmasına karar verildi.

Kurum bilgisi: Vefat eden Eser Kaya'nın Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görev yaptığı ve site yöneticiliği yaptığı belirtildi.

KOMŞU KAVGASINDA ZANLI TUTUKLANDI