Bilecik'te mahalle hareketi: komşular sağlıklı yaşama birlikte adım attı

etkinlik mahallede buluşma sağladı:

Bilecik’te sağlıklı yaşamı teşvik etmek amacıyla gerçekleştirilen Mahallemde Hareket Var etkinliği Ertuğrulgazi Mahallesi’nde mahalle sakinlerini bir araya getirdi. Organizasyonu yürüten Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü öncülüğünde düzenlenen buluşmada, farklı yaş gruplarından katılımcılar sokak ve açık alanlarda yapılan hareket programına dahil oldu.

katılımcıların aktifliği ve program:

Etkinlik kapsamında vatandaşlar ve çocuklar topluca ısınma hareketleri yaptı, basit denge ve esneme egzersizleriyle günlük hayata kolayca uyarlanabilecek fiziksel aktiviteler gösterildi. Program, katılımcıların birlikte hareket ederek hem sosyal bağlarını güçlendirmesini hem de fiziksel aktivitenin günlük rutine nasıl entegre edilebileceğini göstermeyi hedefledi. Çocukların erken yaşta kazanacağı alışkanlıklar özellikle teşvik edildi.

amaç ve yetkili açıklamaları:

Bilecik İl Sağlık Müdürü Ferhat Damkacı, etkinliğin amacını şu sözlerle özetledi: "Sağlıklı bir yaşamın temelinde düzenli fiziksel aktivite yer alıyor. Vatandaşlarımızı günlük hayatlarında daha fazla hareket etmeye teşvik etmek, özellikle çocuklarımızda erken yaşta sağlıklı yaşam bilinci oluşturmak istiyoruz. Mahallelerimizde düzenlediğimiz etkinliklerle toplumun her kesimine ulaşmaya devam edeceğiz".

Etkinlik, mahalle bazlı yaklaşımların yerel düzeyde sağlık bilincini artırmada etkili olduğunu göstermesi açısından önem taşıyor. Katılımcılar, günlük yaşamlarına kolayca ekleyebilecekleri egzersizleri uygularken bir yandan da komşuluk ilişkilerini güçlendirdi. Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü, benzer etkinliklerle daha geniş kitlelere ulaşmayı ve toplumda hareketli yaşam kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor.

MAHALLE SAKİNLERİ HAREKETLİ YAŞAM İÇİN BİR ARAYA GELDİ