Ordu'da ustanın vidalarını taşıyan karga Haşmet

Ordu'nun Altınordu ilçesinde beyaz eşya teknik servisi işleten Serdar Hekim, yaklaşık 1,5 yıl önce çatıda yaralı halde bulduğu bir kargayı kurtardı. Tedavisinin ardından doğaya salmayı planlayan Hekim, kuşun martılar ve sokak kedilerinin saldırısına uğraması nedeniyle iş yerinde bakmaya başladı. Zamanla aralarında oluşan güven ilişkisi, kargayı servisin vazgeçilmez bir parçası haline getirdi.

Günlük rutini ve karşılık ilişkisi:

Karga, Hekim tarafından Haşmet adıyla anılıyor ve geceleri iş yerinde kalıyor. Gündüzleri etrafta dolaşıp kendi doğal yaşamını sürdürmesine izin verilirken, sabahları geri dönüp ustasının verdiği yiyecekleri bekliyor. Haşmet'in ödülü genellikle haşlanmış yumurta, fındık, fıstık ve ceviz oluyor; Hekim, çoğu zaman elleriyle besliyor.

Çıraklık mı, oyun mu?:

İş kullanıcılarının dikkatini çeken davranışlardan biri, Haşmet'in tamirat sırasında ustaya yardımcı olması. Vida gerektiğinde ağzıyla uzatıyor; ancak bazen vidaları saklayarak Hekim'in işini de zorlaştırabiliyor. Hekim bu durumu, kuşun doğal davranışlarına bağlayarak gülümseyerek anlatıyor ve Haşmet'in kendi isteğiyle ayrılmadığı sürece iş yerinde kalacağını belirtiyor.

Müşteriler ve çevredekiler, hem Hekim'in hem de Haşmet'in bu alışkanlığını ilgiyle izliyor. Kuşun ustayla kurduğu yakın ilişki, servis ortamına insani bir dokunuş katarken, zaman zaman yaşanan küçük aksilikler de bu dostluğun samimiyetini ortaya koyuyor. Hekim ile Haşmet arasındaki bağ, yaralı bir canlının bakımından doğan güvenin ve birlikte yaşamanın günlük hayatın içinde nasıl şekillendiğinin bir örneğini sunuyor.

SERDAR HEKİM'İN YAKLAŞIK 1,5 YIL ÖNCE YARALI HALDE BULUP SAHİPLENDİĞİ KARGA, TAMİR SIRASINDA USTASINA VİDA VEREREK YARDIM EDİYOR, KARŞILIĞINDA İSE YİYECEK ALIYOR