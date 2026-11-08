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Samsun'da İstanbul caddesi'nde motosiklet kaydı: sürücü hastaneye kaldırıldı

İlkadım Yaşar Doğu İstanbul Caddesi'nde saat 22.00 civarında 55 ARC 289 plakalı motosiklet sürücüsü Aleyna Korkmaz kaydı; yaralı hastaneye kaldırıldı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:13

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Samsun'da İstanbul caddesi'nde motosiklet kaydı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:

Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Aleyna Korkmaz idaresindeki 55 ARC 289 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak devrildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazada yaralanan sürücü Aleyna Korkmaz, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; ekipler kazanın kesin nedenini belirlemek için delil ve tanık beyanlarını değerlendiriyor.

Samsun’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Samsun’da motosiklet kazası: 1 yaralı

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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