Samsun'da İstanbul caddesi'nde motosiklet kaydı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Olayın gelişimi:
Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşar Doğu Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde saat 22.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Aleyna Korkmaz idaresindeki 55 ARC 289 plakalı motosiklet, seyir halindeyken kayarak devrildi.
Müdahale ve soruşturma:
Kazada yaralanan sürücü Aleyna Korkmaz, olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı ve sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı; ekipler kazanın kesin nedenini belirlemek için delil ve tanık beyanlarını değerlendiriyor.
Samsun’da motosiklet kazası: 1 yaralı
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