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Köşk’te genç hafızın mezuniyeti dualarla kutlandı

Aydın Köşk’te yatılı hafızlık kursunu tamamlayan İbrahim Şenol için Köşk İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen törende dualar okundu, hafızlık pastası kesildi.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 10:15

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EDİTÖR: Serkan Varol

Köşk’te genç hafızın mezuniyeti dualarla kutlandı

Program detayları:

Aydın’ın Köşk ilçesinde yatılı erkek hafızlık Kur’an kursunda eğitim gören İbrahim Şenol, hafızlık eğitimini başarıyla tamamladı. Bu başarı nedeniyle Köşk İlçe Müftülüğü’nde bir program düzenlendi ve tören dualarla sürdü.

Katılımcılar ve kutlama:

Programa İlçe Müftüsü Dr. Nuri İlkatmış, kurs hocaları ile öğrencinin sınıf arkadaşları katıldı. Tören sırasında genç hafızın başarısı için dualar okundu ve hafızlık pastası kesilerek kutlama yapıldı.

Eğitim süreci ve teşekkürler:

Programda, öğrencinin yetişmesinde emeği geçen kurs öğreticileri özellikle anıldı; başta hocası Yakup Memiş olmak üzere tüm hocalar tebrik edildi. Köşk İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada İbrahim Şenol tebrik edilerek, hafızlığının daim olması ve ilminin bereketlenmesi temennisinde bulunuldu.

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE YATILI ERKEK HAFIZLIK KUR’AN KURSUNDA EĞİTİM GÖREN İBRAHİM ŞENOL, HAFIZLIK...

AYDIN’IN KÖŞK İLÇESİNDE YATILI ERKEK HAFIZLIK KUR’AN KURSUNDA EĞİTİM GÖREN İBRAHİM ŞENOL, HAFIZLIK EĞİTİMİNİ BAŞARIYLA TAMAMLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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