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Kırıkkale'den bin öğrenciye yerel esnafı gözeten kırtasiye desteği

Kırıkkale Belediyesi, 2026-2027 öncesi bin ihtiyaç sahibi öğrenciye kişi başı 2.000 TL'den toplam 2 milyon lira kırtasiye desteği sağladı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Kırıkkale'den bin öğrenciye yerel esnafı gözeten kırtasiye desteği

hareketin kapsamı:

Kırıkkale Belediyesi, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi bin öğrenci için planladığı kırtasiye desteğini hayata geçirdi. Belediye Sosyal Yardım Merkezi tarafından belirlenen ailelerin hesaplarına aktarılan destek, öğrenci başına 2 bin lira ve toplam 2 milyon lira tutarında gerçekleşti.

dağıtım yöntemi ve hedef kitlenin belirlenmesi:

Ödemeler, ihtiyaç tespitini yapan Belediye Sosyal Yardım Merkezi aracılığıyla doğrudan aile hesaplarına yatırıldı. Bu yöntem, yardımların hızlı ve şeffaf ulaşmasını sağlayarak hem öğrencilerin kırtasiye gereksinimlerinin karşılanmasını hem de ailelerin nakit yükünün hafifletilmesini amaçlıyor.

belediye açıklamaları ve yerel ekonomi etkisi:

Belediye Başkanı Ahmet Önal, göreve geldikten sonra başlatılan kırtasiye desteğinin yeni dönem öncesinde de sürdürüldüğünü belirtti. Önal, desteğin aile bütçesine doğrudan katkı sağladığını ve alışverişlerin kırtasiye esnafından yapılmasının yerel esnaf için ek gelir oluşturacağını vurguladı. Başkan, bu uygulamayı sosyal belediyecilik anlayışının bir parçası olarak tanımlayıp benzer desteklerin devam edeceğini ifade etti.

BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL, DESTEĞİN HEM AİLE BÜTÇESİNE HEM DE YEREL KIRTASİYE ESNAFINA KATKI...

BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÖNAL, DESTEĞİN HEM AİLE BÜTÇESİNE HEM DE YEREL KIRTASİYE ESNAFINA KATKI SAĞLAYACAĞINI SÖYLEDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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