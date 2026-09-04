Dolar 48,4396 +0,05%
Euro 56,3229 +0,04%
Bist 13.924,55 -0,06%
Altın Gram 7.032,92 -0,53%
EUR/USD 1,1632 +0,01%
Brent Petrol 95,87 +0,37%
--°

Ağrılı iş insanı Eleşkirt'e 13 sınıflık okul ve 25 bin kitapla geri döndü

Azad Medeni Kahraman, Eleşkirt’e 13 sınıflık ilkokul yaptırıyor; aynı zamanda Ağrı’da 14 okulun kütüphanesini yenileyip yaklaşık 25 bin kitabı öğrencilere sundu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:00

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 10:03

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Ağrılı iş insanı Eleşkirt'e 13 sınıflık okul ve 25 bin kitapla geri döndü

Azad Medeni Kahraman’ın Eleşkirt yatırımı:

Azad Medeni Kahraman, doğup büyüdüğü Ağrı’ya vefa borcunu eğitim yatırımıyla ödüyor. Kendi adını taşıyacak olan Azad Medeni Kahraman İlkokulu, Eleşkirt’te 13 sınıflık bir yapı olarak inşa ediliyor. Okulun tamamlanmasıyla yaklaşık 250-300 öğrenci aynı anda eğitim görebilecek. Hedef, yapının 2026-2027 eğitim öğretim yılında açılmasını sağlamak; teslim tarihi olarak Eylül’ün 25’i veya Ekim’in 5’i hedefleniyor.

okulun planı ve kapasitesi:

Projeye göre okul, resmi kayıtlarda sekiz sınıflık olarak geçse de yatırımcının tercihleriyle 13 sınıflık düzenlemeyle inşa ediliyor. Kahraman, okul inşasında malzeme ve kapasite seçiminde devlet standartlarının yanı sıra kendi imkânlarını da kullandıklarını belirtiyor. Proje, Eleşkirt’te Atatürk İlkokulu’nun yeniden yapımı ve teslimi vesilesiyle hayata geçti; süreçte Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile dönemin Milli Eğitim Müdürü Hasan Bey ve ilçe milli eğitim yetkilisi Burhan Kurt ile istişareler yapıldı.

kütüphane yenileme hamlesi:

Kahraman’ın çalışmaları sadece yeni okul inşasıyla sınırlı değil. Ağrı merkez ve ilçelerinde toplam 14 okulun kütüphanesi yenilendi ve yakın 25 bin kitap öğrencilere ulaştırıldı. Kahraman, kütüphanelerin gençlerin hayat yönünü değiştirebilecek önemli bir kaynak olduğuna vurgu yapıyor ve kitap okumanın kişisel gelişimdeki önemini sıkça dile getiriyor.

Yatırımcının açıklamasına göre bu adımlar, kişisel bağlılık ve gönüllü destek anlayışıyla atıldı. Kahraman, Ağrı’daki aile bağlarının geçmişte bölgeye hizmet ettiğini, bugünde kamu kurumlarıyla iş birliği içinde eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını ifade ediyor. Kendi cümleleriyle memleket sevgisi ve hizmet vurgusu öne çıkıyor: Ağrı’yı unutmadıklarını ve eğitime yapılan yatırımın bölgenin gelecek güvencesi olduğunu belirtiyor.

Son olarak Kahraman, Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan diğer Ağrılı iş insanlarına da çağrıda bulunuyor. Ağrı’daki ihtiyaçların ortak çabayla giderilebileceğini söyleyen yatırımcı, bölgedeki eksikliklerin tamamlanması için dayanışma çağrısı yapıyor ve memleketine katkı sunanlarla birlikte çalışmalarını sürdürme niyetinde olduğunu belirtiyor.

İŞ İNSANI AZAD MEDENİ KAHRAMAN

İŞ İNSANI AZAD MEDENİ KAHRAMAN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kente değer katan koru: Sancaktepe Paşaköy’de yeni yaşam alanı açıldı
images

Eskişehir'de kişiye özel hediyeliklerde üç boyutlu baskının yükselişi
images

Kırıkkale'den bin öğrenciye yerel esnafı gözeten kırtasiye desteği
images

Amfi tiyatro yenilenen yüzüyle kültür etkinliklerine geri döndü

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Zabıta haftasında KONESOB: esnafla saha iş birliği ön planda

Böbrek yetmezliğine rağmen vazgeçmeyen Arife, Avrupa şampiyonluğuna uzandı

Tosya'nın 2027 hedefi: açık ceza infaz kurumu arsası meclisten geçti

Yüzde 25 sınırına uyulmadığı iddiasıyla 23 vakıf üniversite denetime alındı

TREND HABERLER

Trump, Venezuela iş birliğiyle küresel boyutta dev bir petrol anlaşması ilan etti

Kırıkkale'de alkollü ve ehliyetsiz sürücünün neden olduğu kaza: aynı aileden 4 yaralı

İstanbul'da av yasağının bitmesiyle sezonun ilk ağları indirildi

Sağanak altında Semicenk coşkusu

Zafer kutlamaları nedeniyle Vatan Caddesi sabah saatlerinde trafiğe kapatıldı

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Uşak'ta millî mücadele, zafer ve gençlik günleri başladı

Birlik ve bağımsızlık vurgusu: başkan vekili Terekeci Özkan'dan 30 ağustos mesajı