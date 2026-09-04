Ağrılı iş insanı Eleşkirt'e 13 sınıflık okul ve 25 bin kitapla geri döndü

Azad Medeni Kahraman’ın Eleşkirt yatırımı:

Azad Medeni Kahraman, doğup büyüdüğü Ağrı’ya vefa borcunu eğitim yatırımıyla ödüyor. Kendi adını taşıyacak olan Azad Medeni Kahraman İlkokulu, Eleşkirt’te 13 sınıflık bir yapı olarak inşa ediliyor. Okulun tamamlanmasıyla yaklaşık 250-300 öğrenci aynı anda eğitim görebilecek. Hedef, yapının 2026-2027 eğitim öğretim yılında açılmasını sağlamak; teslim tarihi olarak Eylül’ün 25’i veya Ekim’in 5’i hedefleniyor.

okulun planı ve kapasitesi:

Projeye göre okul, resmi kayıtlarda sekiz sınıflık olarak geçse de yatırımcının tercihleriyle 13 sınıflık düzenlemeyle inşa ediliyor. Kahraman, okul inşasında malzeme ve kapasite seçiminde devlet standartlarının yanı sıra kendi imkânlarını da kullandıklarını belirtiyor. Proje, Eleşkirt’te Atatürk İlkokulu’nun yeniden yapımı ve teslimi vesilesiyle hayata geçti; süreçte Ağrı Valisi Önder Bozkurt ile dönemin Milli Eğitim Müdürü Hasan Bey ve ilçe milli eğitim yetkilisi Burhan Kurt ile istişareler yapıldı.

kütüphane yenileme hamlesi:

Kahraman’ın çalışmaları sadece yeni okul inşasıyla sınırlı değil. Ağrı merkez ve ilçelerinde toplam 14 okulun kütüphanesi yenilendi ve yakın 25 bin kitap öğrencilere ulaştırıldı. Kahraman, kütüphanelerin gençlerin hayat yönünü değiştirebilecek önemli bir kaynak olduğuna vurgu yapıyor ve kitap okumanın kişisel gelişimdeki önemini sıkça dile getiriyor.

Yatırımcının açıklamasına göre bu adımlar, kişisel bağlılık ve gönüllü destek anlayışıyla atıldı. Kahraman, Ağrı’daki aile bağlarının geçmişte bölgeye hizmet ettiğini, bugünde kamu kurumlarıyla iş birliği içinde eksiklikleri tamamlamaya çalıştıklarını ifade ediyor. Kendi cümleleriyle memleket sevgisi ve hizmet vurgusu öne çıkıyor: Ağrı’yı unutmadıklarını ve eğitime yapılan yatırımın bölgenin gelecek güvencesi olduğunu belirtiyor.

Son olarak Kahraman, Türkiye’nin farklı kentlerinde yaşayan diğer Ağrılı iş insanlarına da çağrıda bulunuyor. Ağrı’daki ihtiyaçların ortak çabayla giderilebileceğini söyleyen yatırımcı, bölgedeki eksikliklerin tamamlanması için dayanışma çağrısı yapıyor ve memleketine katkı sunanlarla birlikte çalışmalarını sürdürme niyetinde olduğunu belirtiyor.

İŞ İNSANI AZAD MEDENİ KAHRAMAN