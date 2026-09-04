Eskişehir'de kişiye özel hediyeliklerde üç boyutlu baskının yükselişi

Üç boyutlu baskı hediyelikleri ilgi çekiyor

Eskişehir'de hobi amaçlı ve sanayi ihtiyaçlarına yönelik kullanılan üç boyutlu (üç boyutlu) yazıcılarla üretilen hediyelik eşyalar son dönemde dikkat çekiyor. Dijital tasarımların eriyen malzemelerle katman katman fiziksel nesnelere dönüştürüldüğü bu teknoloji, hem küçük ölçekli kişisel ürünlerde hem de endüstriyel parça üretiminde yaygınlaşıyor. Renkli ve tek renk seçenekleriyle satışa sunulan 3D baskı ürünleri, uygun fiyatlarıyla tüketicinin tercih sebepleri arasında öne çıkıyor.

üretim süreci ve kullanılan teknikler:

Eskişehir'deki 3D baskı atölyelerinde çalışan Talha Kuzey, üretim sürecine dair ayrıntılar paylaştı. Talha Kuzey'e göre baskılar, yazıcının çok renkli çıktı almasını sağlayan AMS sistemi ile gerçekleştiriliyor; burada dört veya sekiz renk birleştirilerek baskı yapılabiliyor. Üretim süreleri modele göre değişse de basit bir hediyelik için sürecin genellikle 2 veya 3 günde tamamlandığını belirtti. Ufak bir anahtarlık örneğinde katman katman basım ve renk geçişleriyle detay sağlandığı ifade edildi.

Endüstriyel ürünler için ise farklı malzemeler kullanılıyor; bu parçaların tercih edilmesinin nedeni, kullanılan hammaddelerin sıcaklığa ve darbeye karşı daha dayanıklı olması.

müşteri talepleri ve kişiselleştirme seçenekleri:

Atölyelere gelen müşterilerin çoğunun önceden belirlenmiş modellerle başvurduğunu söyleyen Talha Kuzey, vatandaşların sıkça 'Bana Superman'in şu figürünü basar mısın?' gibi taleplerle geldiğini aktardı. Hazır 3B modeller STL formatında programa aktarılıp baskıya hazır hale getiriliyor. Kararsız olan müşterilere atölye çalışanları model önerilerinde bulunuyor ve beğeniye göre model boyutları ayarlanarak baskı gerçekleştiriliyor.

Renkli figür taleplerinin hem üretim süresini uzattığı hem de maliyeti artırdığı belirtiliyor. Buna karşın tek renkli ürün tercih edenler için atölye, ürünü alıp akrilik boyalarla evde boyama yaparak kişiselleştirme fikrini öneriyor; bu yaklaşım müşteriler tarafından ilgi görüyor ve satış sonrası eğlenceli bir deneyim sağlıyor.

Genel olarak Eskişehir'deki 3D baskı atölyelerinin sayısının artmasıyla birlikte hediyelik ürün yelpazesi de genişliyor; hem kişiye özel tasarımlar hem de dayanıklı endüstriyel parçalar aynı teknolojiyle üretilebiliyor.

ESKİŞEHİR'DE 3D BASKI ATÖLYESİNDE FAALİYET GÖSTEREN TALHA KUZEY, 3D BASKI ÜZERİNDEN YAPILAN FİGÜRLERİN ÜRETİMİNİN GÜNLERCE SÜRDÜĞÜNÜ VE VATANDAŞLARIN DÜZ RENKLİ FİGÜRLER ALARAK FARKLI ETKİNLİKLER OLUŞTURABİLECEKLERİNİ ANLATTI.