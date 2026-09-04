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Amfi tiyatro yenilenen yüzüyle kültür etkinliklerine geri döndü

Fen İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü kapsamlı yenileme ile Amfi Tiyatro, çatı gölgelendirmesi, oturma ve teknik düzenlemelerle yeniden vatandaşın hizmetinde.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Amfi tiyatro yenilenen yüzüyle kültür etkinliklerine geri döndü

yenileme çalışmaları belediye koordinasyonunda tamamlandı:

Bilecik Belediyesi, belediyeye bağlı toplantı merkezleri ve tesislerde sürdürdüğü bakım ve yenileme programı kapsamında bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Fen İşleri Müdürlüğü organizasyonunda yürütülen çalışmaların merkezinde Amfi Tiyatro yer aldı; aynı zamanda Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi, Atatürk Parkı ve çocuk kreşlerinde de onarım ve yenileme işleri gerçekleştirildi.

yenilenen alanlar ve teknik iyileştirmeler:

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi toplantı salonunda zemin ve oturma alanlarında köklü değişiklikler yapıldı, toplantı ve fuaye alanlarında kapsamlı boyama çalışmaları yapıldı. Ekipler ayrıca salonların ışıklandırma ve ses sistemlerinde bakım çalışmaları gerçekleştirdi; aynı zamanda mobilya yenileme işlemleri de uygulandı. Amfi Tiyatro’da ise boya ve bakım çalışmalarının yanı sıra çatı tavan gölgelendirme uygulaması hayata geçirildi.

kültürel yaşam için daha işlevsel bir mekan:

Birçok kültürel ve sanatsal aktiviteye ev sahipliği yapan Amfi Tiyatro, yapılan düzenlemelerle daha konforlu ve işlevsel hâle getirildi. Yenilenen oturma düzeni, iyileştirilen zemin kaplaması ve teknik sistemlerde yapılan bakım ile mekan, vatandaşların kullanımına hazır hale getirildi. Belediye yetkilileri, tesislerde sürdürülen bakım ve yenileme çalışmalarının kent genelinde hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini ifade etti.

AMFİ TİYATRO YENİ GÖRÜNTÜSÜYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI

AMFİ TİYATRO YENİ GÖRÜNTÜSÜYLE HİZMET VERMEYE BAŞLADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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