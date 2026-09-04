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Bilecik'te toprağın korunması gündemiyle kurullar bir araya geldi

Vali Faik Oktay Sözer başkanlığındaki toplantıda tarımsal arazilerin korunması, sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi ve kurumsal koordinasyon konuşuldu.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:34

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te toprağın korunması gündemiyle kurullar bir araya geldi

Toplantı yerel yönetim ve tarım yetkililerini buluşturdu

Bilecik’te düzenlenen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı.

Toplantının gündemi:

Toplantıda öncelikle tarımsal arazilerin korunmasına ilişkin mevcut uygulamalar değerlendirildi. Katılımcılar, toprak kaybı, kullanımdaki değişimler ve arazi planlamasının tarımsal üretime etkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve arazi kullanımı kararlarında şeffaflık ve veri temelli yaklaşımların önemi vurgulandı.

Vali Sözer’in mesajı:

Vali Faik Oktay Sözer toplantıda, "Toprağımızı korumak, tarımsal üretimimizi güçlendirmek ve geleceğimizin teminatı olan doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir anlayışla yönetmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle kurumlar arası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Toplantı sonucunda, kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi, saha çalışmalarıyla arazi envanterinin güncellenmesi ve sürdürülebilir yönetim ilkelerinin yerel uygulamalara entegrasyonu konularında çalışma kararı alındı. İlgili birimler, alınan kararların takibi ve uygulanması için ortak bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

BİLECİK&#039;TE TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANDI

BİLECİK'TE TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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