Bilecik'te toprağın korunması gündemiyle kurullar bir araya geldi

Toplantı yerel yönetim ve tarım yetkililerini buluşturdu

Bilecik’te düzenlenen Toprak Koruma Kurulu Toplantısı, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı ile İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı.

Toplantının gündemi:

Toplantıda öncelikle tarımsal arazilerin korunmasına ilişkin mevcut uygulamalar değerlendirildi. Katılımcılar, toprak kaybı, kullanımdaki değişimler ve arazi planlamasının tarımsal üretime etkileri üzerine görüş alışverişinde bulundu. Doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve arazi kullanımı kararlarında şeffaflık ve veri temelli yaklaşımların önemi vurgulandı.

Vali Sözer’in mesajı:

Vali Faik Oktay Sözer toplantıda, "Toprağımızı korumak, tarımsal üretimimizi güçlendirmek ve geleceğimizin teminatı olan doğal kaynaklarımızı sürdürülebilir bir anlayışla yönetmek için tüm kurum ve kuruluşlarımızla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceğiz" sözleriyle kurumlar arası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Toplantı sonucunda, kurumsal koordinasyonun güçlendirilmesi, saha çalışmalarıyla arazi envanterinin güncellenmesi ve sürdürülebilir yönetim ilkelerinin yerel uygulamalara entegrasyonu konularında çalışma kararı alındı. İlgili birimler, alınan kararların takibi ve uygulanması için ortak bir yol haritası oluşturmayı hedefliyor.

BİLECİK'TE TOPRAK KORUMA KURULU TOPLANDI