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Çermik pazarında başkanla yüz yüze sohbet

Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, cuma günü sebze ve kuruyemiş pazarında vatandaşlarla buluştu; sorun, talep ve gönül bağını dinledi.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 10:33

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Çermik pazarında başkanla yüz yüze sohbet

Başkanın pazar buluşması

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, cuma günü ziyaretler kapsamında sebze ve kuruyemiş pazarında vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyarette Karamehmetoğlu, halkla sohbet ederek sorun, dilek ve talepleri dinledi.

Vatandaşla doğrudan iletişim:

Göreve geldiği günden beri halkla gönül bağını güçlü tutan bir yaklaşım sergileyen Karamehmetoğlu, pazar turunda vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirdi. Sohbetlerde gündelik yaşam, altyapı talepleri ve yerel ihtiyaçlar konuşuldu; vatandaşların önerileri not edildi.

Özel gün ziyaretleri sürüyor:

Başkan, taziye, düğün, nişan ve sünnet gibi özel günlerde de vatandaşları ziyaret etmeye devam ediyor. Bu tür buluşmalar, yerel yönetim ile toplum arasındaki iletişimin ve güvenin korunmasına katkı sağlıyor.

Karamehmetoğlu’nun sık sık sahada olması, ilçede vatandaşla yakın temasın ve taleplere doğrudan yanıt arama tutumunun sürdüğünü gösteriyor.

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU, CUMA GÜNÜ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA...

DİYARBAKIR’IN ÇERMİK İLÇE BELEDİYE BAŞKANI ŞEHMUS KARAMEHMETOĞLU, CUMA GÜNÜ ZİYARETLERİ KAPSAMINDA VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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