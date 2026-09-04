Lavanta tarlasının daveti: makasını getir, çiçeğini götür etkinliği Eskişehir'i renklendirdi

Eskişehir'de lavanta tarlasına yoğun ilgi

Eskişehir'de emekli makine mühendisi Erhan İnan tarafından kurulan lavanta bahçesi, bu yıl da kent sakinlerini doğayla buluşturdu. Beşinci yılına giren bahçede düzenlenen "Makasını getir, çiçeğini götür" etkinliğinde ziyaretçiler, yanlarında getirdikleri makaslarla istedikleri kadar lavanta toplama imkânı buldu. Yağışların bol olması tarlanın görselliğini artırırken, etkinlik iki gün boyunca sürdü ve özellikle ailelerin ilgisini çekti.

kuruluş ve etkinliğin amacı:

Bahçenin kuruluş sürecini ve etkinliğin amacını anlatan Erhan İnan, emeklilik sonrası tarıma yöneldiğini anlattı: "Aslında makine mühendisiyim ama emeklilikten sonra özümüzde çiftçilik var, çiftçiliğe dönmüş olduk lavantalarla beraber. Tabii bunu hobi olarak yapıyoruz. Bu sene 5’inci yaşında çiçeklerimiz. Yağmurların fazla olması nedeniyle görselliği çok güzel oldu. Geçen yıl ’Makasını getir, çiçeğini götür’ kampanyamızın birincisini yapmıştık, bu sene iki gün olarak düzenledik. İnsanlarımızı lavantayla ve doğayla buluşturuyoruz. Çocuklar burada gönüllerince eğleniyorlar."

tarlada bırakmamak, halka açmak:

İnan, yüksek maliyetler nedeniyle ürünü tarlada bırakmak yerine halkın kullanımına açtıklarını vurguladı: "İstedikleri kadar kesebilirler. İsterlerse tarlanın hepsini alıp götürsünler diyoruz. Maliyetler yüksek olduğu için biz tarlaya kesip bırakıyoruz. Tarlada kalacağına insanlar faydalansın istiyoruz. Buradan kesilen çiçeklerin tohumlarıyla kese ve bitki çayı yapılıyor. Sağlık açısından da sakinleştirici ve ağrı kesici özellikleri var. Ürünlerimizin kokusu çok uzun süre kalıcılığını koruyor." Bu yaklaşım, hem atık oluşumunu engelliyor hem de topluma doğrudan fayda sağlıyor.

lavanta ve yan ürünleri:

Bahçede üretimin yalnızca çiçekle sınırlı kalmadığını belirten İnan, "Lavanta gazozundan kremine, kolonyasına, parfümüne ve tütsüsüne kadar pek çok ürünümüz var. Sirkesi ve reçeli de yapılabiliyor. Amacımız burada ufaktan bu işin turizmini de gerçekleştirmek" dedi. Ziyaretçiler lavantanın hem estetik hem de ekonomik değer taşıyan yan ürünleriyle tanışma fırsatı buluyor, elde edilen çiçekler kese, bitki çayı ve aromatik ürünlere dönüştürülüyor.

ziyaretçiler ne dedi:

Sosyal medyadan haberdar olup ailece gelen ziyaretçilerden Faruk Mutlu etkinliği olumlu bulduğunu söyledi: "Buranın değişik ve farklı bir havası var, kokusu çok güzel. Ailemizle dinlenmeye geldik, huzur bulduk. Bizim için çok güzel bir pazar aktivitesi oldu. Kendimiz de köylü olduğumuz için makasla lavanta toplarken hiç zorlanmadık. Eskişehir’de böyle bir bahçenin olması harika bir durum, sonuna kadar destekliyoruz."

Etkinlik, şehir sakinlerine doğayla iç içe zaman geçirmenin yanında lavantanın kullanım alanlarını keşfetme olanağı da sundu. Bahçe, önümüzdeki yıllarda benzer etkinlikler ve turizm odaklı adımlarla faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor.

LAVANTA BAHÇESİNDE DÜZENLENEN "MAKASINI GETİR, ÇİÇEĞİNİ GÖTÜR" ETKİNLİĞİ, KENT SAKİNLERİNE RENKLİ VE HUZURLU BİR GÜN YAŞATTI.