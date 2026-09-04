Babaeski'de sokakta risk altındaki çocuklara yönelik saha çalışması

Babaeski ilçesinde, Çocuklar Güvende Programı kapsamında sokakta risk altında bulunan, çalıştırılan ve dilendirilen çocuklara yönelik sahada yürütülen koruyucu ve önleyici çalışmalar sürüyor. Uygulama, kurumlar arası koordinasyonla gerçekleştiriliyor.

çalışmanın kapsamı:

Çalışmalar, Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Babaeski Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Babaeski İlçe Polis Merkezi Amirliği iş birliğinde yürütülüyor. Ekipler, sokakta bulunan çocukların tespiti, ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve güvenlik ile sağlık gelişimlerinin desteklenmesine odaklanıyor.

hedef ve iş birliği:

Programın önceliği, çocukların korunması ve ihmal ile kötü muameleden uzak tutulması olarak açıklandı. Saha çalışmalarında çocukların eğitim, barınma ve bakım gereksinimlerinin belirlenmesi, gerektiğinde yönlendirme ve hizmet sunumu sağlanıyor. Kurumlar arası iş birliğinin sürdürüleceği ve saha faaliyetlerinin düzenli olarak tekrarlanacağı bildirildi.

Yetkililer, benzer risklerin önlenmesi için koruyucu ve önleyici yaklaşımların önemine dikkat çekiyor ve yerel ekiplerin saha çalışmalarıyla çocukların güvenli ortamlarına kavuşmasına katkı sağlamaya devam edeceğini belirtiyor.

'ÇOCUKLAR GÜVENDE' PROGRAMI DAHİLİNDE SOKAKTA RİSK ALTINDA BULUNAN, ÇALIŞTIRILAN VE DİLENDİRİLEN ÇOCUKLARA YÖNELİK KORUYUCU VE ÖNLEYİCİ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR.