Ergani'de yaralanan taraftar: diyarbakırda hoşgörü ve kardeşlik gördüğünü söyledi

Olayın seyri ve yaralının durumu

31 Ağustos'ta Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor arasında oynanan maç için kentte bulunan taraftarları taşıyan otobüslerden birine Ergani ilçesinde taşlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu yaralanan taraftarın tedavisi Diyarbakır'daki hastanede sürüyor.

Yaralı taraftar, hastanede ziyaret edenlere yaptığı açıklamada burada gördüğü yaklaşımın kendisini etkilediğini belirterek, "Tavırlarıyla, hoşgörüleriyle burada kardeşliği gördüm. Biz bize biraz değişik gaz veriyorlardı" dedi.

Ataman'ın ziyareti ve mesajları:

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman hastanede yaralıyı ve ailesini ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ataman, hem Diyarbakır hem Trabzon ile güçlü bağları olduğunu vurgulayarak, olayın münferit olduğunu ve iki ilin taraftarları arasında kardeşlik arayışının ön planda tutulması gerektiğini söyledi.

Ataman konuşmasına şu ifadelerle devam etti: "Trabzon’dan gelen arkadaşlarımız maalesef Ergani’de kendini bilmeyen gençler ve çocuklar tarafından taşlı saldırıya uğradı. Evladımız yaralanmıştı. Onu ziyaret ettik, aileye geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Elhamdülillah hastamızın durumu gayet iyi."

Birlik, sporun ruhu ve çağrı:

Milletvekili Ataman, Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek gençlerin huzur içinde yaşamasının önemine vurgu yaptı. "Evlatlarımızın huzur, birlik ve beraberlik içerisinde kardeşçe yaşamalarını istiyoruz" diyen Ataman, sporun dostluk ve kardeşlik zemini olduğunu, futbol üzerinden kavganın istenmediğini belirtti.

Ataman ayrıca maçta stadda Türk bayrağıyla izleyenlerin olduğunu, içeride rahatsız edici bir hareket yaşanmadığını ve dışarıda yaşanan olayların iki camiaya mal edilmemesi gerektiğini ifade etti. Ziyarette yapılan vurguların odağında, toplumsal barışa katkı ve gerginliklerin azaltılması yer aldı.

Valilikten yapılan açıklamada ise söz konusu hadisenin "tamamen münferit nitelikte" olduğu ve olayın Amedspor veya Trabzonspor camialarına mal edilmemesi gerektiği hatırlatıldı. Yetkililer, benzer olayların tekrarlanmaması için taraflara ve kamuoyuna sağduyulu çağrı yaptı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER-TRABZONSPOR KARŞILAŞMASI İÇİN KENTE GELEN TRABZONSPOR TARAFTARLARINI TAŞIYAN OTOBÜSLERDEN BİRİNE TAŞLI SALDIRI DÜZENLENMESİ SONUCU YARALANAN TARAFTARIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR.