Bilecik'te yağışa hazırlık: mazgallarda kapsamlı temizlik

Bilecik'te yağış hazırlığı:

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan mazgallarda kapsamlı temizlik çalışması yürüttü. Ekipler, şehirdeki birçok noktada tıkanmalara yol açan birikintileri temizleyip, gerekli yerlerde yenileme ve düzenleme gerçekleştirdi.

Tahliye ve risk azaltma önlemleri:

Yapılan müdahalelerle yağmur suyunun hızlı ve düzenli şekilde tahliye edilmesi hedeflendi; böylece yağış anında oluşabilecek su birikintileri ve olası altyapı zararlarının önüne geçilmeye çalışıldı. Temizlik çalışmaları, altyapı dayanıklılığını artırmaya yönelik planlı bakım programının parçası olarak yürütüldü.

Ekipler ayrıca cadde ve sokaklara çöp atılmaması konusunda vatandaş ve esnafı uyardı; çevre temizliğinin mazgalların işlevselliği için hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Yetkililer, düzenli kontrol ve bakımın uzun vadede su baskını riskini ve altyapı onarım maliyetlerini düşüreceğini belirtti.

Belediye, kent genelinde benzer çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini bildirirken, halktan işbirliği ve duyarlılık talep etti.

YAĞIŞLAR ÖNCESİNDE MAZGALLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI