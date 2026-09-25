Dolar 48,9622 +0,02%
Euro 55,7923 +0,22%
Bist 12.919,48 +0,24%
Altın Gram 6.789,71 +0,35%
EUR/USD 1,1391 +0,09%
Brent Petrol 99,44 -0,78%
--°

Bilecik'te yağışa hazırlık: mazgallarda kapsamlı temizlik

Bilecik Belediyesi ekipleri, olası yağışlara karşı kent genelindeki mazgallarda temizlik, yenileme ve düzenleme çalışması yaparak su baskını riskini azalttı.

GİRİŞ: 25 Eylül 2026 - 09:43

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Bilecik'te yağışa hazırlık: mazgallarda kapsamlı temizlik

Bilecik'te yağış hazırlığı:

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan mazgallarda kapsamlı temizlik çalışması yürüttü. Ekipler, şehirdeki birçok noktada tıkanmalara yol açan birikintileri temizleyip, gerekli yerlerde yenileme ve düzenleme gerçekleştirdi.

Tahliye ve risk azaltma önlemleri:

Yapılan müdahalelerle yağmur suyunun hızlı ve düzenli şekilde tahliye edilmesi hedeflendi; böylece yağış anında oluşabilecek su birikintileri ve olası altyapı zararlarının önüne geçilmeye çalışıldı. Temizlik çalışmaları, altyapı dayanıklılığını artırmaya yönelik planlı bakım programının parçası olarak yürütüldü.

Ekipler ayrıca cadde ve sokaklara çöp atılmaması konusunda vatandaş ve esnafı uyardı; çevre temizliğinin mazgalların işlevselliği için hayati öneme sahip olduğu vurgulandı. Yetkililer, düzenli kontrol ve bakımın uzun vadede su baskını riskini ve altyapı onarım maliyetlerini düşüreceğini belirtti.

Belediye, kent genelinde benzer çalışmaların düzenli olarak devam edeceğini bildirirken, halktan işbirliği ve duyarlılık talep etti.

YAĞIŞLAR ÖNCESİNDE MAZGALLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

YAĞIŞLAR ÖNCESİNDE MAZGALLARDA TEMİZLİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kestel'de kadın merkezi KAGEM ücretsiz kurslarla açılıyor
images

Arpaçay'da muhtarların talepleri masaya yatırıldı
images

El emeğiyle bağlama üretiyor, çalmayı fırsat bulamıyor
images

Şiirle bölge sınavını aşan ses: Hitit Üniversitesi öğrencisi Türkiye birincisi o...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Torbalı'da park halindeki Skywell marka araçta patlamalarla yangın çıktı

Munzur sırtını verdi: 2027 dünya rafting şampiyonası Tunceli'de

Konya ve UN-HABITAT işbirliğiyle iklime duyarlı dirençli şehirler için protokol imzalandı

Deniz temizliğini 7/24 sürdüren ekipler: Mersin kıyıları 25 kameralı gözetimde

TREND HABERLER

Golsüz mücadele seyrantepe'de: Diyarbekirspor ile Erciyes 38 FSK 0-0 berabere

Uşak'ta huzur ve güven uygulaması: 8 hükümlü yakalandı, sentetik ecza ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi

Sahne önünde sigara içilmesine tepki gösteren Oğuzhan Koç, konseri sürdürdü

Sahilde konser gecesi: Sinan Akçıl Erdemli'yi coşturdu

Güzeloluk kavşağında çarpışma: 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Gece yarısı fenerle araçların üzerinde yürüyen kişi Sincan'da görüntülendi

Lara'da falezlerden halatlarla inip deniz dibi ve falez temizliği

Hataylı kadının biber temizleyerek biriktirdiği parayla ev hayali iki kez yarıda kaldı