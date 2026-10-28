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Şehitkamil'de 103 araçlık cumhuriyet kortejine çağrı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, 29 Ekim'de düzenlenecek 103 araçlık cumhuriyet kortejine tüm Gazianteplileri katılmaya davet etti.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:42

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil'de 103 araçlık cumhuriyet kortejine çağrı

Şehitkamil'de 103 araçlık cumhuriyet korteji

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Cumhuriyet’in ilanının 103. yıl dönümünde düzenlenecek 103 araçlık korteje tüm vatandaşları davet etti. Etkinlik, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemini öne çıkaracak şekilde planlanıyor ve kentteki coşkunun ortak bir kutlamaya dönüşmesi hedefleniyor.

Hazırlıklar ve çağrı:

Yılmaz, kutlamanın anlamına uygun bir program gerçekleştirmek istediklerini belirterek, kortejin tüm vatandaşların katılımıyla daha da anlam kazanacağını vurguladı. Belediyenin çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Yılmaz, toplumun farklı kesimlerini aynı heyecanın etrafında buluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Buluşma noktası ve ortak heyecan:

Etkinlik günü için yapılacak buluşmanın başlangıç noktası olarak Şehitkamil Belediyesi Makine İkmal ve Onarım Müdürlüğü belirlendi. Yılmaz, tüm Gazianteplileri korteje katılmaya davet ederek, 29 Ekim coşkusunun Şehitkamil’de hep birlikte yaşanmasını amaçladıklarını aktardı.

29 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilecek kortejle ilgili ilave bilgiler ve son hazırlıklar için belediyenin duyurularının takip edilmesi istendi. Belediye yetkilileri, katılımın yüksek olmasının kutlamaya ayrı bir değer katacağını belirtti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA DÜZENLENECEK 103 ARAÇLIK CUMHURİYET KORTEJİNE TÜM GAZİANTEPLİLERİ DAVET ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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