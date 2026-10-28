Karabük Yenişehir'de 29 ekim kutlamaları başladı

Tören detayları:
Karabük'te, Cumhuriyet'in ilanının 103. yılı dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Tören, Yenişehir Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirildi.
Program akışı:
Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından katılımcılar saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu. Anıt önündeki tören, hazırlanan program çerçevesinde sürdü ve anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirildi.
Katılım:
Programa Karabük Valisi Çağatay Oktay, il protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, katılımcıların anıt önündeki programıyla sona erdi.
KARABÜK’TE, CUMHURİYET’İN İLANININ 103. YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA ÇELENK SUNMA TÖRENİ DÜZENLENDİ.
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