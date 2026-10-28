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yeşilvadi sitesinde iki çocuğun adı park ve spor sahasında ölümsüzleştirildi

Kahramanmaraş'ta okul saldırısında hayatını kaybeden Belinay Nur Boyraz ile Kerem Erdem Güngör'ün adları, Yeşilvadi Sitesi'ndeki park ve spor sahasına verildi.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 16:47

GÜNCELLEME: 28 Ekim 2026 - 16:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

yeşilvadi sitesinde iki çocuğun adı park ve spor sahasında ölümsüzleştirildi

yeşilvadi sitesi anma kararı aldı

Kahramanmaraş'ta 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'na düzenlenen saldırıda yaşamını yitiren öğrenciler için anlamlı bir adım atıldı. 223 dairenin bulunduğu Yeşilvadi Sitesi yönetimi, site içindeki çocuk parkına Belinay Nur Boyraz'ın, spor sahasına ise Kerem Erdem Güngör'ün adını verme kararı aldı.

uygulamanın içeriği ve amaçları:

Site yönetiminin aldığı karar, saldırıda kaybedilen çocukların isimlerinin yaşatılmasını ve kamuoyunda olayın unutulmamasını hedefliyor. Park ve spor sahasına verilen isimler, aileler ve mahalle sakinleri tarafından desteklendi; yapılan çalışma, çocukların anısına saygı ifadesi olarak değerlendirildi.

ailelerin ve yetkililerin tepkileri:

Belinay Nur Boyraz'ın babası Murat Boyraz, site yönetimine ve destek veren vatandaşlara teşekkür ederek, bu tür girişimlerin isimlerin unutulmamasına ve benzer olayların tekrarlanmamasına katkı sağladığını söyledi. Boyraz, "Halkımıza, devletimize ve Cumhurbaşkanımıza, çocuklarımızın isimlerinin unutulmaması için gösterilen bu teşviklerden ve çabalardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kerem Erdem Güngör'ün babası Mustafa Güngör ise komşulara ve yönetime teşekkür ederek, "Maksadımız, bu çocukların adının bir tarafta yaşatılmasıydı. İnşallah adları sonsuza kadar yaşasın" dedi ve toplumun gösterdiği desteğin anlamını vurguladı.

Olayla ilgili takip sürecine değinen TBMM okul saldırısı araştırma komisyonu üyesi, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, saldırının tüm şehre ve ülkeye yönelik bir saldırı olduğunu belirtti ve süreçteki yargısal gelişmeleri takip edeceklerini söyledi.

Site yönetiminin aldığı bu karar, kaybedilen çocukların anısını yaşatmayı amaçlarken, ailelerin ve komşuların teşekkürleriyle karşılandı. Uygulamanın manevi yönü öne çıkarken, toplumda benzer trajedilerin tekrar etmemesi temennisi yinelendi.

KAHRAMANMARAŞ’TA AYSER ÇALIK ORTAOKULU’NA DÜZENLENEN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN BELİNAY NUR...

KAHRAMANMARAŞ’TA AYSER ÇALIK ORTAOKULU’NA DÜZENLENEN SALDIRIDA HAYATINI KAYBEDEN BELİNAY NUR BOYRAZ VE KEREM ERDEM GÜNGÖR’ÜN İSİMLERİ, 223 DAİRENİN BULUNDUĞU YEŞİLVADİ SİTESİ’NDEKİ ÇOCUK PARKI VE SPOR SAHASINA VERİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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