Bilecik'te yapay zekâ ve sosyal yardımlara erişim incelendi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe’nin çalışması, uluslararası hakemli dergi Journal of the Society for Social Work and Research’te yayımlandı. Araştırma, 'Accuracy and Readability of Large Language Models’ Responses to Frequently Asked Questions on Social Assistance' başlığıyla yapay zekâ modellerinin sosyal yardım ile ilgili sorulara verdiği yanıtları değerlendiriyor.

Araştırmanın kapsamı:

Çalışmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan sosyal yardımlara ilişkin sıkça sorulan sorular kaynak alındı ve bu sorular ChatGPT-3.5, ChatGPT-4o, Gemini ile Microsoft Copilot’a yöneltildi. Amaç, yanıtların hem hukuki/uygulama açısından doğruluğunu hem de farklı kullanıcı grupları tarafından anlaşılabilirliğini ölçmekti.

bulgular ve değerlendirme:

Tepe’nin analizine göre yapay zekâ modellerinin performansları birbirinden farklılık gösterdi. Araştırmada öne çıkan sonuçlardan biri, hiçbir modelin tüm sorular bakımından yeterli düzeyde doğruluk sağlayamadığı tespiti oldu. Ayrıca üretken modellerin yanıtları genel olarak ortalama olarak orta güçlükte okunabilirlik düzeyinde bulundu; bu da yapay zekâ aracılığıyla sunulan bilginin herkes tarafından kolaylıkla anlaşılmayabileceğini işaret ediyor.

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Taşkıran Tepe, çalışmasının amaçlarını şu sözlerle özetledi: "Çalışmamızda, bireylerin sosyal yardım hizmetlerine erişimde giderek daha fazla başvurduğu yapay zekâ sistemlerinin, özellikle dezavantajlı ve bilgiye erişimde güçlük yaşayan gruplar açısından ne ölçüde doğru, açık ve kullanılabilir bilgi sunduğunu ele aldık."

Çalışma, yanlış veya eksik bilginin ihtiyaç sahibi bireylerin haklarından yararlanamamasına yol açabileceğini vurguluyor. Bu bağlamda Tepe, yapay zekâ sistemlerinin kamu hizmetlerinde kullanılmasının yalnızca teknik doğrulukla sınırlı kalmaması; bilginin toplumun farklı kesimleri tarafından anlaşılabilir ve kullanılabilir olmasının da önem taşıdığını belirtiyor.

öneriler ve beklentiler:

Tepe, yapay zekâ araçlarının sosyal yardımlar konusunda "temel ve tek bilgi kaynağı" olarak değil, resmi mevzuat ve kurumsal kaynaklarla doğrulanması gereken destekleyici araçlar olarak kullanılmasını öneriyor. Ayrıca çalışmada; güncel mevzuata erişebilen, ülkeye özgü sosyal politika bilgilerini doğru işleyebilen ve ürettiği bilgileri doğrulama mekanizmalarıyla destekleyen yapay zekâ altyapılarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekiliyor.

Çalışma, sosyal hizmet uzmanları, kamu yöneticileri, politika geliştiriciler ve dijital hizmet tasarımcıları için yol gösterici olması hedefiyle hazırlandı. Tepe, araştırmanın dijital dönüşüm ile sosyal adalet, sosyal haklara erişim ve dijital kapsayıcılık gibi konuların birlikte ele alınmasına katkı sunmasını temenni etti.

BİLECİK'TE YAPAY ZEKÂ VE SOSYAL YARDIMLARA ERİŞİM ARAŞTIRILDI BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DR. ÖĞR. ÜYESİ HACER TAŞKIRAN TEPE