süper lig 3. hafta: galatasaray averajla liderliğe yükseldi, haftada 31 gol çıktı

Trendyol Süper Lig 3. hafta değerlendirmesi
Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta ev sahibi takımlar 4, deplasman ekipleri 3 galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Hafta boyunca oynanan 9 müsabakada toplam 31 gol kaydedildi ve ligde liderlik koltuğu el değiştirdi.
haftanın öne çıkan maçları:
Haftanın en gollü karşılaşması, Beşiktaş ile Çorum FK arasındaki maç oldu. Siyah-beyazlı ekip, ligin yeni takımlarından Çorum'u Dusan Vlahovic'in hat-trick yaptığı maçta 6-2 mağlup etti. Bu skor, haftanın gol yoğunluğunu belirleyen sonuçlardan biri olarak kayda geçti.
Gün içinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek önemli bir avantaj sağladı. Gençlerbirliği'nin berabere kalmasıyla Galatasaray averajla liderliğe yükseldi; Ankara temsilcisi aynı puana sahip olarak ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş üçüncü, Fenerbahçe dördüncü sırada bulunuyor.
hafta sonuçları ve ligde öne çıkanlar:
3. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:
Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 1
Konyaspor: 1 - Kocaelispor: 2
Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 2
Galatasaray: 3 - Göztepe: 2
Eyüpspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 1
Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1
Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 2
Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Trabzonspor: 1
Beşiktaş: 6 - Çorum FK: 2
Ligde geride kalan 3 haftada Konyaspor puan alamayan tek takım olarak öne çıkarken, Göztepe, Çorum FK ve Erzurumspor FK henüz galibiyetle tanışamadı.
4. hafta programı:
4 Eylül Cuma:
20.00 Başakşehir - Galatasaray
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor
20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş
6 Eylül Pazar:
17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler
17.00 Çorum FK - Eyüpspor
20.00 Kocaelispor - Samsunspor
20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği
7 Eylül Pazartesi:
20.00 Göztepe - Gaziantep FK
20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor
GALATASARAY
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