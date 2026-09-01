süper lig 3. hafta: galatasaray averajla liderliğe yükseldi, haftada 31 gol çıktı

Trendyol Süper Lig 3. hafta değerlendirmesi

Trendyol Süper Lig'de 3. hafta maçları tamamlandı. Bu hafta ev sahibi takımlar 4, deplasman ekipleri 3 galibiyet alırken, 2 karşılaşma berabere sonuçlandı. Hafta boyunca oynanan 9 müsabakada toplam 31 gol kaydedildi ve ligde liderlik koltuğu el değiştirdi.

haftanın öne çıkan maçları:

Haftanın en gollü karşılaşması, Beşiktaş ile Çorum FK arasındaki maç oldu. Siyah-beyazlı ekip, ligin yeni takımlarından Çorum'u Dusan Vlahovic'in hat-trick yaptığı maçta 6-2 mağlup etti. Bu skor, haftanın gol yoğunluğunu belirleyen sonuçlardan biri olarak kayda geçti.

Gün içinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-2 yenerek önemli bir avantaj sağladı. Gençlerbirliği'nin berabere kalmasıyla Galatasaray averajla liderliğe yükseldi; Ankara temsilcisi aynı puana sahip olarak ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş üçüncü, Fenerbahçe dördüncü sırada bulunuyor.

hafta sonuçları ve ligde öne çıkanlar:

3. haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

Gençlerbirliği: 1 - Erzurumspor FK: 1

Konyaspor: 1 - Kocaelispor: 2

Gaziantep FK: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Galatasaray: 3 - Göztepe: 2

Eyüpspor: 2 - Corendon Alanyaspor: 1

Başakşehir: 1 - Kasımpaşa: 1

Samsunspor: 0 - Fenerbahçe: 2

Amed Sportif Faaliyetler: 2 - Trabzonspor: 1

Beşiktaş: 6 - Çorum FK: 2

Ligde geride kalan 3 haftada Konyaspor puan alamayan tek takım olarak öne çıkarken, Göztepe, Çorum FK ve Erzurumspor FK henüz galibiyetle tanışamadı.

4. hafta programı:

4 Eylül Cuma:

20.00 Başakşehir - Galatasaray

5 Eylül Cumartesi:

17.00 Erzurumspor FK - Konyaspor

20.00 Fenerbahçe - Beşiktaş

6 Eylül Pazar:

17.00 Kasımpaşa - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Çorum FK - Eyüpspor

20.00 Kocaelispor - Samsunspor

20.00 Trabzonspor - Gençlerbirliği

7 Eylül Pazartesi:

20.00 Göztepe - Gaziantep FK

20.00 Çaykur Rizespor - Corendon Alanyaspor

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