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Hız ve çok yönlülükle geliyor: Martijn Reuser Poku'nun Türkiye'deki etkisini anlattı

Martijn Reuser, Beşiktaş'ın yeni kanat oyuncusu Ernest Poku'nun hızı, çok yönlülüğü ve özgüveniyle Süper Lig'de fark yaratabileceğini söyledi.

GİRİŞ: 01 Eylül 2026 - 11:04

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

Hız ve çok yönlülükle geliyor: Martijn Reuser Poku'nun Türkiye'deki etkisini anlattı

Beşiktaş transferi ve Reuser'in genel değerlendirmesi:

Beşiktaş'ın yeni transferi Ernest Poku'yu Hollanda 18 ve 19 yaş altı milli takımlarında çalıştırmış olan Martijn Reuser, İhlas Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede genç oyuncunun potansiyeline dair net görüşler paylaştı. Reuser, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun amatör altyapıdan gelmesine rağmen hız, öğrenme isteği ve hücum özellikleriyle dikkat çektiğini belirtti.

Reuser, Poku'nun hızı ve topsuz/toplu oyundaki etkinliğini öne çıkardı ve bu yeteneklerin Süper Lig'de fark yaratabileceğini ifade etti.

gelişim süreci ve teknik yönleri:

Reuser, Poku'nun profesyonel altyapıya nispeten geç geçiş yaptığını, 18 yaş altı seviyesinde kalıcı bir yer edinmesinin zaman aldığını ancak sonrasında gösterdiği performansla dikkat çektiğini anlattı. Hem topla hem topsuz alandaki hızı ile öğrenme konusundaki istekliliğinin öne çıktığını vurguladı. Amatör futboldan geldiği için başlangıçta topla hareketliliği ve teknik yönlerinde eksikler bulunduğunu, ancak bu alanlarda sıkı çalışarak ilerleme kaydettiğini söyledi.

Reuser'e göre Poku'nun taktiksel esnekliği onu sadece çizgide değil, içeri katederek oyunu yönlendirebilen bir kanat oyuncusu yapıyor; bu çok yönlülük modern futbolda önemli bir avantaj olarak değerlendirildi.

bitiricilik, fizik ve beklentiler:

Hollandalı çalıştırıcı, Poku'nun kale önünde iyi pozisyonlara girebildiğini ancak bitiricilik oranının geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Reuser, genç oyuncunun ritmini bulup özgüvenini kazandığında gol atabildiğini gösterdiğini, fiziksel gelişiminin son yıllarda olumlu olduğunu ve bunun hız ile hücum özellikleriyle birleştiğinde Türkiye liginde fark yaratma potansiyeli sunduğunu ifade etti.

Eksikler olarak bitiricilik ve soğukkanlılık öne çıksa da Reuser, bu yönlerin çalışmayla düzeltilebileceğini ve Poku'nun gelişimini sürdürebileceğini dile getirdi.

baskı, taraftar ve milli takım ihtimali:

Reuser, futbolculuk hayatında ilk profesyonel maçını Ajax formasıyla 20 Aralık 1993 tarihinde Beşiktaş'a karşı oynadığını hatırlatarak, siyah-beyazlı taraftarların tutkusunu ve beklentilerini yakından bildiğini söyledi. Bu atmosferin oyuncular üzerinde oluşturduğu baskının farkında olduğunu belirterek, Poku'nun bu beklentilerin üstesinden gelebilecek zihniyete sahip olduğunu savundu.

Ayrıca Reuser, Hollanda A Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü Xavi Hernandez döneminde farklı oyuncuların mercek altına alındığını, Poku'nun Beşiktaş'ta istikrarlı ve kalıcı bir performans sergilemesi halinde milli takım kadrosu için değerlendirilebileceğini vurguladı. Reuser, genç oyuncunun hâlâ olgunlaşmaya ve zamana ihtiyacı olduğunu; ancak doğru koşullarda gelecekte bir milli takım oyuncusuna dönüşebileceğini ifade etti.

Reuser'in değerlendirmesi, Poku'nun potansiyelinin saha içi özelliklerle birleştiğinde Beşiktaş'ta beklendiği gibi katkı sağlayabileceğine işaret ediyor. Özellikle hız, taktiksel esneklik ve öğrenme isteği, onun Türkiye'de öne çıkma şansını güçlendiriyor.

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİ ERNEST POKU’NUN HOLLANDA 18 VE 19 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMLARI’NDAN ESKİ...

BEŞİKTAŞ’IN YENİ TRANSFERİ ERNEST POKU’NUN HOLLANDA 18 VE 19 YAŞ ALTI MİLLİ TAKIMLARI’NDAN ESKİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MARTİJN REUSER.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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