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bilirkişi raporuna itiraz: bursa davasında ikinci celse yoğunluğu

Bursa'daki 63 sanıklı davanın ikinci celsesinde Mustafa Bozbey, Turgay Erdem ve Ayşegül Erkol bilirkişi raporuna itiraz etti; 16 tutuklu incelendi.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 18:48

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EDİTÖR: Hakan Arslan

bilirkişi raporuna itiraz: bursa davasında ikinci celse yoğunluğu

bilirkişi raporuna itiraz ve duruşma süreci

Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen, aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 63 sanıklı davanın ikinci celsesinde, dosyada yer alan bilirkişi raporuna üç sanık itiraz etti. Duruşmada tutuklu 16 sanığın hukuki durumları ele alınırken, savcı bu 16 sanığın tutukluluk hallerinin devamını talep etti.

duruşmada neler yaşandı:

Mahkeme salonunda, tutuklu bulunan Mustafa Bozbey, eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve Ayşegül Erkol bilirkişi raporuna yönelik itirazlarını dile getirdi. Duruşma basına kapalı yapıldı; ayrıca Emin Adanur hakkında avukatı tarafından koruma talebi sunuldu. İzleyiciler arasında Bozbey'in eşi Seden Bozbey ve CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ile, hakkında yoğun suçlamalar bulunan sanıklardan Faruk Bakkör'ün avukatı Ersan Şen de yer aldı.

iddianamedeki suçlamalar ve önceki duruşma:

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesinde, Mustafa Bozbey hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "rüşvet almak", "imar kirliliğine neden olmak" ve "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçlamaları yöneltiliyor; Bozbey için toplam 402 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Turgay Erdem hakkında ise iddianamede yer alan suçlamalar nedeniyle 946 yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede, Bozbey ve Erdem'in liderliğinde faaliyet gösterdiği öne sürülen iki ayrı suç örgütünün yapısına ve işleyişine dair iddialar da bulunuyor.

Davanın ilk duruşması 20 Temmuz tarihinde yapılmış ve 37 tutuklu sanığın katıldığı süreç 11 gün sürmüştü. Ara kararlar ve tutukluluk incelemelerinin ardından 21 sanık tahliye edilirken, tutuklu sayısı bugün itibarıyla 16'ya düşmüş durumda. İlk duruşmada, Bozbey ve Erdem kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul etmemişti.

Mahkeme, bilirkişi raporuna ve tutukluluk taleplerine ilişkin itiraz ve talepleri değerlendirmeye devam edecek; duruşmanın sonraki oturumu ve kararlar kayıtlarına yansıyacak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILARAK TUTUKLU YARGILANAN MUSTAFA BOZBEY...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILARAK TUTUKLU YARGILANAN MUSTAFA BOZBEY İLE NİLÜFER BELEDİYESİ ÖNCEKİ DÖNEM BAŞKANI TURGAY ERDEM’İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 63 SANIKLI DAVANIN İKİNCİ CELSESİNDE, BOZBEY, ERDEM VE AYŞEGÜL ERKOL BİLİRKİŞİ RAPORUNA İTİRAZ ETTİ. EMİN ADANUR’UN AVUKATI İSE MÜVEKKİLİ HAKKINDA KORUMA TALEBİNDE BULUNDU. DURUŞMANIN BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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