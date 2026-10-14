Bin 700 kilometrelik koşu: Ürgüp'e ulaşan sporcu ruh sağlığına dikkat çekti

Ürgüp'e varan 1.700 kilometrelik koşu

Nicholas Coats, 37 gün süren rotasını tamamlayarak Kapadokya'nın önemli destinasyonlarından Ürgüp'e ulaştı. Her gün ortalama 45-50 kilometre koşan İngiliz sporcu, yolculuğunu ailesinin, kız arkadaşının ve çok sayıda vatandaş ile sporcu topluluğunun karşılamasıyla sonlandırdı. Coats, bu zorlu projeyi "Unbound-Sessizliği Kır" sloganıyla yürüttü ve asıl amacının ruh sağlığı farkındalığı yaratmak olduğunu belirtti.

rota ve hazırlık:

Coats, planını Dubai'deki evinde Google Haritalar üzerinden hazırladı ve iki ayrı organizasyonu tek bir yolculukta birleştirmeyi hedefledi. Daha önce askerlik yapmış olan sporcu, Arnavutluk'ta düzenlenen "Ultra for Charity" koşusunu da rotasına ekledi. Toplamda Arnavutluk, Yunanistan ve Türkiye güzergâhını izleyerek 1.700 kilometre koştu ve Kapadokya Ultra Trail yarışından önce Ürgüp'te dinlenmeyi planlıyor.

zorluklar, destek ve amaç:

Yolculuk boyunca hem fiziksel hem de mental olarak büyük sınavlar verdiğini anlatan Coats, özellikle son günün kendisi için çok zor geçtiğini söyledi. Son 20 kilometrede ciddi yorgunluk yaşadığını, bir duvarın üzerine oturduğunu ancak kısa bir dinlenme, yiyecek ve su ile toparlanıp yoluna devam ettiğini aktardı. Ailesi, kız arkadaşı ve arkadaşlarının yanı sıra Türkiye, Yunanistan ve Arnavutluk'ta tanımadığı insanların sağladığı destek de Coats için belirleyici oldu; sosyal medya üzerinden gelen tebriklerin kendisini duygulandırdığını ifade etti.

Sporcu, İngiltere merkezli yardım kuruluşu Checking on a Mate için bağış topladığını ve yürüyüşünün temel amacının insanlara yalnız olmadıklarını hatırlatmak, ruh sağlığı sorunlarının konuşulmasını sağlamak ve intiharların önlenmesine katkı sunmak olduğunu vurguladı. Coats, insanların birbirlerinin hâlini sormaları ve zor zamanlarda destek olmalarının önemine dikkat çekti ve zor durumdaki kişilerin yaşadıklarını paylaşmaktan ve yardım istemekten çekinmemeleri gerektiğini belirtti.

İNGİLİZ SPORCU NİCHOLAS COATS, 37 GÜNDE BİN 700 KİLOMETRE KOŞARAK ÜÇ ÜLKEYİ AŞIP KAPADOKYA'NIN ÖNEMLİ TURİZM DESTİNASYONLARINDAN ÜRGÜP'E ULAŞTI. HER GÜN ORTALAMA 45-50 KİLOMETRE KOŞAN COATS'U ÜRGÜP'TE ANNESİ, BABASI VE KIZ ARKADAŞININ YANI SIRA ÇOK SAYIDA VATANDAŞ VE SPORCU KARŞILADI.